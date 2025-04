Calcio, Torneo delle Nazioni. Scaglione e Damonte protagonisti con l'Italia, entrambi i savonesi titolari nell'1-0 al Galles

C'è tanta provincia di Savona nel brillante dell'Italia al Torneo delle Nazioni.

La manifestazione dedicata alla categoria Under 15 ha visto infatti scendere in campo dal primo minuto due dei più interessanti prospetti del nostro comprensorio.

L'andorese Roberto Scaglione e il varazzino Lorenzo Damonte hanno infatti dato il loro contributo nel match d'esordio contro il Galles, vinto 1-0 dagli Azzurrini grazie alla rete di Donner.

"Era importantissimo partire bene - ha dichiarato il tecnico Enrico Battisti - perché, memori della passata stagione, sappiamo che vincere la prima partita può essere fondamentale per il prosieguo del torneo. Oggi, sia per la tensione che può esserci all'esordio sia per le caratteristiche dell’avversario, sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo creato numerose occasioni da gol, ma avremmo dovuto concretizzarne di più."

Oggi l'Italia ha osservato il proprio turno di riposo, in attesa del ritorno in campo domani contro gli Emirati Arabi Uniti.