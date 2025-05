Imperia, è stata l'ultima di Castagna e Costantini al "Ciccione"? Il futuro ancora tutto da scrivere

Nel tripudio di un'Imperia che festeggia la salvezza diretta c'è stato spazio, domenica scorsa, anche per i sentimenti, quelli belli.

Lenny Castagna sembra giunto ai saluti, ma ancora non c'è la conferma definitiva: anche perché, se la condizione fisica lo consentirà, potrebbe esserci una continuazione con questa maglia per chi, con la Vogherese, è partito dalla panchina con la sua maglia numero 9, entrando nei minuti di recupero per salutare come si deve il proprio pubblico. Un saluto che non sa ancora di addio.

Nick Costantini descrive un'annata che è sembrata un'altalena, tra alti e bassi e tante difficoltà, che l'Imperia ha saputo chiudere raggiungendo l'obiettivo grazie alla forza del gruppo. Un ringraziamento non banale ai tifosi, definiti "un'arma in più" in questa stagione, e la porticina aperta sul futuro con l'intento di fare almeno ancora un altro anno.