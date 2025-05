Calcio, Seconda Categoria. Il Bordighera taglia il traguardo promozione, la Prima Categoria ora è matematica

Domenica 27 aprile era sottolineata in rosso nel calendario del Bordighera Sant'Ampelio. Il match contro il Vallecrosia e la contemporanea trasferta del Cisano a Pietra Ligure, avrebbe infatto potuto rappresentare il giorno clou per la promozione dei ponentini in Prima Categoria.

Così infatti è stato: i biancoblu di Porcella sono stati fermati sullo 0-0 al Devincenzi, mentre il Borghera con le reti di Cascina, Truisi e Boussaha, ha realizzato le marcature necessarie per conquistare matematicamente il girone A.



VALLECROSIA - BORDIGHERA SANT'AMPELIO 0-3

Marcatori: 3’ Cascina, 55’ Truisi, 88’ Boussaha



Vallecrosia: Francesconi, Catanese, Mei, Bossi, Benali (53’ Zoccali), Petrache, Salvater ra (70’ Osmeni), Sparma (62’ Cordì), Panigada (62’ Vitalone), Saa Zambrano (53’ Megyeri), Punturiero. All. Nardini.



Bordighera: Asciutto, Musumarra, Arena, Di Perna (80’ Condrò), Bellando (70’ Cento), Bacigaluppi, Truisi, Cascina (70’ Cardinale), Marcucci (55’ Cianci), Verbicaro (75’ Boussa ha), Scortichini. All. Santamaria.

Arbitro: Cellini di Imperia.