Loano torna protagonista con i Campionati Universitari di Triathlon 2025

Dopo le fortunate edizioni del 2023 e 2024, i Campionati Nazionali Universitari di Triathlon fanno nuovamente tappa a Loano, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. L’evento si terrà domenica 18 maggio 2025, in concomitanza con una prova del Circuito Triathlon Sprint, che prevede tre frazioni: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa.

Il weekend sportivo sarà organizzato in collaborazione tra FITRI (Federazione Italiana Triathlon) e FederCUSI (Federazione Italiana dello Sport Universitario), che uniranno le forze per attribuire i titoli tricolori universitari di specialità.



Le operazioni di accredito sono in programma sabato 17 maggio, presso la Sala polivalente sul lungomare Madonna del Loreto di Loano . Le gare si svolgeranno il giorno successivo, domenica 18 maggio, con partenza e arrivo in un contesto suggestivo e già collaudato.

Gli studenti-atleti, provenienti da tutta Italia, si confronteranno per succedere ai campioni in carica Nicolò Astori e Francesca Crestani, in una competizione che unisce spirito accademico e passione sportiva.



Possono prendere parte alla manifestazione tutti gli atleti in possesso di tesseramento FITRI, certificato medico agonistico valido, nati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2007. È inoltre richiesto che siano iscritti all’anno accademico 2024/2025 oppure che abbiano conseguito il titolo di laurea nel corso del 2025.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il portale ENDU, entro il termine massimo delle 23:59 di giovedì 8 maggio 2025.