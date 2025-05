Gran Premio Esordienti A, il Doria Nuoto 2000 Loano chiude la stagione invernale con ottimi risultati

Nel weekend appena trascorso si è conclusa alla "Sciorba" di Genova la stagione invernale in vasca da 25 metri anche per la categoria Esordienti A. Due giornate intense e ricche di emozioni per i piccoli atleti del Doria Nuoto 2000 Loano, che hanno partecipato con al Gran Premio Esordienti A.

In gara erano presenti:

Giorgia Matazzi, Bianca Tonon, Sebastiano Bottino, Riccardo Cesio, Alberto Leone Muzza e Vittorio Sasso.

Tutti gli atleti hanno ottenuto significativi miglioramenti nei propri tempi. Da segnalare le eccellenti prestazioni di Bianca Tonon, che è salita due volte sul secondo gradino del podio nei 100 e 200 rana, e di Sebastiano Bottino, che ha conquistato un ottimo terzo posto nei 100 stile libero.

Nonostante la partecipazione di soli sei atleti, il Doria Nuoto 2000 Loano è riuscito a piazzarsi a metà della classifica regionale, competendo con squadre numericamente molto più grandi.

L’allenatrice Anna Siccardi ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo “eccellente” e frutto del grande impegno e del valore di tutto il gruppo.