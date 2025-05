Alassio. La Gesco Nuoto al secondo posto del Circuito CSI regionale

Buone prestazioni della squadra agonistica Gesco Nuoto Alassio arrivata seconda nell'appena concluso quattordicesimo Circuito CSI regionale. Ha infatti conquistato il secondo gradino del podio. Fanno parte della squadra 37 tra bambini e ragazzi tra i 9 e i 20 anni cresciuti nel vivaio della Scuola Nuoto alassina. Dal 14 al 18 maggio, 14 di loro che si sono classificati parteciperanno, assieme a 8 atleti della squadra Special, ai Campionati Nazionali CSI a Lignano Sabbiadoro.

"Questi splendidi risultati – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti - confermano l'eccellente lavoro svolto negli anni dalla Gesco Nuoto Alassio in sinergia con gli obiettivi della nostra Amministrazione Comunale, che promuove e sostiene con convinzione lo sport come veicolo di crescita e coesione sociale. È motivo di orgoglio vedere così tanti giovani atleti raggiungere questi lodevoli traguardi, frutto di passione, impegno e determinazione. A tutti loro e ai validi allenatori che li accompagnano in questo percorso inviamo un grande in bocca al lupo in vista dei Campionati Nazionali a Lignano Sabbiadoro".