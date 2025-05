Beach volley protagonista a Finale Ligure: oltre 50 coppie in gara nel week-end di tornei B2 e B4

Quattro campi ininterrottamente pieni di atleti presso i Bagni Boncardo hanno segnato il week-end del 3-4 maggio con i tornei serie beach B2 Fipav maschili e femminili sul sabato e B4 2x2 misto, maschile e femminile la domenica. Più di 50 coppie si sono giocate i 5 podi finali in gara. Nel femminile B2 primi due posti occupati dalle atlete del Cus Torino Valentina Di Prima e Roberta Marchelli (Mvp della competizione) che hanno sconfitto in finalissima Refiorentin-Noveri. Ottimo terzo posto con grandi spunti di gioco per Magisano-Silvestri della Be.vo San Bartolomeo. Nel B2 maschile finalissima segnata dal grande spettacolo vinta dal duo del Palabeach di Spotorno Luca Gaglielfo (mvp e atleta di indiscusso talento) con Leonardo Boccone contro i compagni di team Robustelli Alberto e Grosso Laerte, quest'ultimo in grande spolvero con doti atletiche sempre piu in evidenzia rispetto alla media. La medaglia di bronzo ai torinesi della Bvt Franco Nicolò e Salvatore Daniele. Il week end é proseguito con un serie beach B4 dal triplo game: 2x2 misto, maschile e femminile. A spuntarla nella prima categoria i torinesi Zilio-Molino, i genovesi Latte-Tasso nel maschile e le imperiesi Vido-Lattanzi nel femminile. "É stato un grandissimo week-end di sport e un piacere immenso tornare a Finale presso gli storici Bagni Boncardo dove è nato il Riviera beach Volley - spiega il presidente Rbv Alessio Marri - ora abbiamo con orgoglio in programma un B13500 maschile che attirerà i giocatori piu forti d'Italia sabato e domenica prossimo".

“A conclusione della prima tornata di gare l'Assessorato allo Sport guidato dal Valter Sericano si dichiara pienamente soddisfatta dei risultati raggiunti, sia per la qualità delle atlete e degli atleti presenti, sia per l’indotto turistico-sportivo che si é venuto a creare con incontri di Beach Volley - ha dichiarato l'Assessore Sericano - attendiamo il prossimo fine settimana per conoscere il livello degli atleti di caratura nazionale, che saranno presentati in apposita conferenza stampa venerdì 9 maggio , presso la Sala Consiliare del Comune di Finale Ligure.

Ringraziamo il Riviera Beach Volley per l’organizzazione che ha saputo dare per la riuscita dell’intera manifestazione".