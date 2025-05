Giudice Sportivo, Serie D. Gli ultimi provvedimenti stagionali nel Girone A

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 4/5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DODARO LUIGI (NOVAROMENTIN SRL)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 4/5/2025

AMMENDA

Euro 500,00 AVC VOGHERESE 1919 Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n. 3 fumogeni) all'interno del settore loro riservato. Inoltre, alcuni sostenitori al termine della gara facevano indebito ingresso all'interno del terreno di gioco. (R A - R CdC)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIVOIRA LEONARDO (SALUZZO) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ITALIANO MONE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZANON MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SACCO SIMONE (CHIERI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BALESINI NICCOLO (AVC VOGHERESE 1919)

ZUNINO MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

USARDI LUCA (AVC VOGHERESE 1919)

FERRARA VINCENZO (CHIERI)

SAIDI MOHAMED YANISS (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

HROM DARIAN (OLTREPO FBC)