Pallacanestro Alassio. Le ragazze dell'Under 17 protagoniste a Rimini

Lo scopo dei tornei è quello di confrontarsi con realtà extra regionali, a livello sportivo, e in secondo luogo di vivere esperienze che chi le vive si porterà dentro nei propri ricordi più belli.

Per quanto riguarda la parte sportiva il bilancio gialloblu è positivo ma, a detta dei dirigenti, si poteva anche far meglio in partite belle ed equilibrate: "lo scorso anno, sempre a Rimini, al Simoncelli, su cinque squadre partecipanti arrivammo dietro a PONTEVECCHIO e GUALDO, ironia della sorte peschiamo entrambe le squadre superandole con buone prestazioni! Nel girone arriviamo seconde vincendo due gare con le squadre citate e cedendo a CERRUS NOVARA patendo la zona avversaria dopo l'intervallo.

In semifinale troviamo BWA TRENTO (partecipante al campionato Gold Veneto) iniziando malissimo (-20) ma con una reazione d'orgoglio torniamo a -7 nel terzo periodo che costringe le trentine alla zona mandandoci in confusione e cedendo con uno scarto non veritiero.

La finale 3°-4° posto ci mette nuovamente di fronte CERRUS che ha ceduto solo di quattro a BULL LATINA vincitrice poi del torneo: La compagine piemontese gioca da subito a zona 2-3 e seppur la partita e' equilibrata non riusciamo a spuntarla. Chiudiamo quarte su otto partecipanti in un torneo molto equilibrato.

Cosa emerge dal torneo? Parecchi aspetti positivi ma anche la necessità di avere maggiore intensità, tenuta del contatto e migliorare alcuni fondamentali per un bel gruppo che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Sono stati 4 giorni di basket, divertimento, socializzazione, piadine, risate e fatica che ci auguriamo di ripetere il prossimo anno cercando di avere più continuità e meno cali rispetto a quest'anno."

Ecco i risultati delle gialloblu:

PONENTE ALASSIO 58 - GUALDO 46

PONENTE ALASSIO 50 - PONTEVECCHIO BOLOGNA 41

PONENTE ALASSIO 47 - CERRUS 53

PONENTE ALASSIO 40 - TRENTO 67

PONENTE ALASSIO 50 - CERRUS NOVARA 43

Classifica finale

1° LATINA, 2° TRENTO, 3° CERRUS NOVARA, 4° PONENTE ALASSIO, 5° PONTEVECCHIO BOLOGNA, 6° VIRTUS IMOLA, 7° GUALDO, 8° VOBARNO.