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Calcio | 08 maggio 2025, 18:33

Calcio, Eccellenza. Le ultime squalifiche stagionali, quattro giornate a Gianmarco Insolito

I turni di stop per l'attaccante del Pietra salgono a cinque per l'ammonizione sotto diffida

Calcio, Eccellenza. Le ultime squalifiche stagionali, quattro giornate a Gianmarco Insolito

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 5/2025 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956) 

Al 21' st, dopo essere stato ammonito, prendeva il pallone fra le mani e calciandolo con i piedi rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa. 
 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) I

NSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956) 

LUSIANI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971) 


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

ROVIDO DAVIDE (ANGELO BAIARDO) 

PAVESE ANDREA (PIETRA LIGURE 1956) 
 

AMMONIZIONE (VIII INFR) 

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956) 


AMMONIZIONE (VII INFR) 

MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO) 

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.) 


AMMONIZIONE (VI INFR) 

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.) 


AMMONIZIONE (III INFR) 

GUEYE IBRAHIMA (ANGELO BAIARDO) 

ERROI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) 


AMMONIZIONE (II INFR) 

PROVENZANO DENIS (ATHLETIC CLUB ALBARO) 

CARLETTI LUCA (TAGGIA) 


AMMONIZIONE (I INFR) 

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.) 

MANCUSO DAVIDE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

redazione

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