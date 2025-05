Giudice Sportivo, Prima Categoria. L'ultima giornata porta sanzioni fino a cinque giornate

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/5/2025

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDO MARIO (MULTEDO 1930)



ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BEROGNO GIANNI (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIGLIO FRANCESCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

AMICONE ARMANDO (SAVONA F.B.C. 1907)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

MORTOLA GIACOMO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPIRI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

BUCCHIERI MATTEO (CA DE RISSI SG)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (CA DE RISSI SG)

GARIN HERNAN PABLO (CA DE RISSI SG)

GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

SCANO LUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ARPE LORENZO (RIESE)

EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)

REALINI LUCA (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

ESPOSITO LORENZO (MALLARE)

ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)

FASCE PIETRO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

PIU GIACOMO (SAVONA F.B.C. 1907)

GARBARINO GIULIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

REBORA MARCO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



AMMONIZIONE (XI INFR)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARDI ALESSIO (MASONE)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)



AMMONIZIONE (VII INFR)

CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

CAPURRO EDOARDO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

CELLERINO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

CROSETTI FABRIZIO (BORGORATTI)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

BRIANO MATTEO (MALLARE)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

GAMALERO FILIPPO (BORGO INCROCIATI)

TURINESE MATTEO (CA DE RISSI SG)

NDIAYE IBRAHIMA XALILO (MULTEDO 1930)

MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (BORGORATTI)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

SALVADOR DANJEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRANDA DAVIDE (ROSSIGLIONESE)

GNOCCHI FRANCESCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

ODDERA ALBERTO (SPOTORNESE CALCIO)

TESTI JACOPO (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRIA GIACOMO (MASONE)

MURTAS ANDREA (PEGLI LIDO FBC)

DALLAGLIO MATTEO (RIESE)

COSSO CHRISTIAN (SAVIGNONE)

CHERKEZ MYKOLA (SAVONA F.B.C. 1907)





GARE DEL 4/5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCIRE DANIELE (COGORNESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

Al 28' pt, veniva ammonito per proteste e, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg per due volte un'espressione irriguardosa accompagnata da un comportamento irriguardoso; quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, ripeteva all'indirizzo del ddg un'espressione irriguardosa ed una ingiuriosa integrante bodyshaming.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)

BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)

MERLIN TOMMASO (CASTELNOVESE)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

PIERONI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

AMALFITANO MATTIA (BRUGNATO 1955)

IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VII INFR)

META ARVI (CENGIO)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

GALLOTTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)



AMMONIZIONE (III INFR)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

RAVETTINO LUCA (CASARZA LIGURE)

RAGGIO MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

MEDA RICCARDO (IMPERIESE CALCIO)

KOUASSI KONAN MARC DONA (RICCO LE RONDINI)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (II INFR)

MOSTI MAICOL (IRON FOX AMEGLIESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

GIMENEZ OLIVERA NESTOR DANIEL (ANDORA 1966)

VENTURINO PAOLO MICHELE (CENGIO)

PALAGI MATTEO (COLLI 2024)

BRAGAZZI MICHAEL (ROMITO MAGRA 1922)