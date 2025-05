Calcio, Prima Categoria. Il Camporosso ferma la rincorsa playoff della Golfodianese. Vindigni: "Oltre le aspettative. Futuro? Sono il mister fino al 30 giugno..."

Il pareggio di Camporosso conclude la stagione della Golfodianese: la corsa playoff dei giallorossoblu termina in semifinale.

Ma per mister Danilo Vindigni arrivano solo elogi ai suoi ragazzi: "A Camporosso abbiamo iper performato. Già il fatto di arrivare a questo punto è stato un risultato oltre quelle che erano le aspettative. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi il palo ci ha negato il raddoppio. Il Camporosso, che è una signora squadra, ha trovato il pareggio e noi siamo poi stati un'altra volta fermati dal montante, poi anche nell'arco dei supplementari non siamo più riusciti a recuperarla".

Un 1-1 che manda il Camporosso in finale playoff contro l'Ospedaletti, sconfitto dalla Baia Alassio nello spareggio di Andora per la vittoria del Girone A. Una stagione con tanti risvolti positivi per la Golfodianese, come sottolineato da mister Vindigni: "Siamo stati sempre lì ai vertici della classifica, talvolta anche primi, alla fine abbiamo eguagliato il quarto posto dello scorso anno ma facendo più punti, e giocando con tanti giovani: mi è capitato di schierare 10/11 di formazione titolare composta da ragazzi tra il 2003 e il 2006. Abbiamo avuto delle defezioni in attacco e per un paio di mesi ci siamo dovuti barcamenare, però alla fine il bilancio non può che essere positivo. Voglio dedicare questa stagione a Bruno Ruocco, storico dirigente della Golfodianese che ci ha lasciato l'estate scorsa e a cui sono sempre stato molto legato".

Una linea verde come base per il futuro? "Vedremo, anche perchè alcuni di loro andranno a studiare fuori zona - conclude Vindigni - ma anche per quanto riguarda l'allenatore: fino al 30 giugno sono il mister della Golfodianese, ma dobbiamo ancora incontrarci con la società per discutere del prossimo anno".