Pietro Buttu ospite al 'Caffè Forte': ufficializza l’addio all’Imperia e racconta una stagione di grandi difficoltà (video)

È stato l’artefice della salvezza dell’Imperia Calcio e protagonista indiscusso di un’annata storica, culminata con la vittoria della Coppa Italia regionale nell’anno del Centenario e la conquista della Serie D nella stagione precedente. Ora, Pietro Buttu saluta il club neroazzurro.

Guarda il video per scoprire retroscena, emozioni e il futuro di Buttu dopo l’Imperia

In unadel', registrata nei nostri studi di via Schiva, l’allenatore si racconta senza filtri: ufficializza il suo addio all’Imperia, ripercorre i momenti più intensi della stagione appena conclusa e non risparmia riflessioni sulle difficoltà affrontate