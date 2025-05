Basket Andora Under 13: una stagione da sogno, ora la Final Four a Chiavari

Finale di stagione alla grande per la categoria Under 13 del Basket Andora, che durante questa stagione sportiva giocano con nome e divisa dei Minnesota Timberwolves. Dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, dominando tutte le 18 partite in programma del campionato Under 13 JrNBA organizzato dalla Federazione in collaborazione con l’NBA (National Basketball Association) con una serie di vittorie da record, si è imposta anche negli ottavi contro i genovesi di Seagulls e successivamente contro Finale Ligure nei quarti. Durante questo weekend i ragazzi, magistralmente allenati da Fulvio Bracco, si sfideranno nella Final Four sul campo di Chiavari insieme alle squadre che si sono guadagnate l'accesso alla fase finale: Blue Ponente Basket di Diano Marina, Tigullio Sport Team ed i genovesi del My Basket. Primo appuntamento vedrà sabato pomeriggio gli andoresi giocarsela con Tigullio, per poi a seguito del risultato, disputare la domenica una delle due finali in programma in modo da decretare la classifica dal primo al quarto posto. È una grande soddisfazione essere tra le prime 4 squadre Under 13 della Liguria, un risultato importante per una società giovane come quella andorese. Domenica pomeriggio il campo da gioco ci darà la posizione finale di questa splendida stagione sportiva