I velieri della Yacht Classic Royal Heritage protagonisti alla Regata del Centenario CNAM di Alassio

Ben sei velieri della Flotta Royal Heritage hanno partecipato con grande successo alla Regata del Centenario CNAM di Alassio svoltosi dall’8 all’11 maggio, prima edizione della nuova Vela & Motori Cup, animandola sia per loro vittorie sportive, che per la disponibilità data alla Città ed al Circolo di ospitare un Happening con giovani e famiglie, cuore del loro obiettivo associativo ed in cui i protagonisti d’eccezione sono stati il celebre fumettista e navigatore Davide Besana ed il creativo Lele Panzeri, di ‘Sailors for Kids’.

L’Associazione Yacht Classic RH unisce armatori e amanti della vela classica, desiderosi di raccontare le avventure dei propri splendidi velieri contestualizzandole alla storia, arte, letteratura, cinema e musica dell’epoca in cui sono stati realizzati, per avvicinare i giovani alla vela ed alle professioni nautiche, nonché per valorizzare il territorio che ospita gli eventi.

Nel corso dell’evento, gli equipaggi si sono messi in gioco sia nella parte sportiva che nell’accoglienza.

In regata, l’Associazione ha visto vittoriosa nella categoria “Classiche” una delle gemme della propria Flotta, Sandra, di Marco Carbonaro, splendido Sangermani Sparkman & Stephens del 1972, anche premiata quale imbarcazione più elegante della sua categoria.

Grande interesse ha poi suscitato il particolare mix di giovani e senior nell’equipaggio di Triboulet di Riccardo Ghidella. Storica n. 1 dello Swan 43 del 1985, progettata nel 1984 dal celebre Ron Holland, Triboulet si è classificata seconda in assoluto e nella categoria Cruiser (in cui erano anche raggruppati i Classic IOR post 1984 come Triboulet), sfiorando la vittoria nella seconda e terza regata in cui era in testa fino all’annullamento per eccessivo calo di vento. A guidare il giovane team di Triboulet i grandi master Luca Bonjean, Rinaldo Agostini e, per l’occasione, lo stesso Davide Besana.

Il premio speciale della giuria per l’equipaggio più giovane è stato poi stato aggiudicato dalla splendida Bonita di Claudio Carioggia, un Craglietto Sparkman & Stephens costruito per la One Ton Cup di Porto Cervo del 1973. L’equipaggio in parata, formato da Claudio, Sua Moglie e i due Figli di 6 e 4 anni si è destreggiato abilmente avvalendosi del potenziale dei suoi piccoli marinai.

Tra i velieri di Yacht Classic RH, hanno inoltre partecipato con importante performance unita ad azione sociale: A Blue Shadow, del giovane armatore Leonardo Selmi, magnifica Alpa 11,50 Sparkman & Stephens del 1982, fuoriserie da un modello presentato nel 1971; Daimadda, storico Grand Soleil 34 del 1976 dell’armatore Marco Zidarich, disegnato da Jean Finot per il leggendario Cantiere del Pardo nel 1972; Hivaoa, di Cesare Piana, uno stupendo First 30 del 1980 disegnato da André Mauric nel 1973.

Per concludere alla grandissima l’evento di Alassio per la parte Yacht Classic RH, è intervenuto il grande fumettista Davide Besana con l’art creator Lele Panzeri di ‘Sailors for kids’, associazione partner della Flotta RH, con una divertentissima lezione in cui hanno unito disegno e vela, coinvolgendo e intrattenendo i piccoli delle scuole della città con le loro famiglie. ‘Sailors for Kids’ ha infatti la missione di avvicinare i più giovani alla vela e all’arte dell’espressione, tramite il disegno e stringendo una fruttuosa sinergia con Yacht Classic RH.

Commenta Riccardo Ghidella, coordinatore della Flotta: “Siamo custodi di valori e di storia e sentiamo nostro dovere condividere questo dono con i più giovani, come in questa magnifica Regata del Centenaro CNAM. La vela classica necessita infatti sempre più di nuove generazioni che se ne appassionino e di professionalità artigiane specializzate che la supportino. Per questo stiamo aggregando armatori che, unendosi alla Flotta ed operando con i nostri partner, scelgano di agire insieme sulla base di valori come l’inclusione, il rispetto della Persona e del Creato. Noi crediamo in una vela classica che per il suo ruolo ed il suo futuro, negli eventi, raduni e regate, sia anche strumento di divulgazione culturale e formazione per i giovani ed il territorio “.

Entusiasmo per l’evento e l’azione svolta dalla Flotta ad Alassio da tutti gli armatori ed equipaggi dell’Associazione.

“In questa sua prima regata, il nostro equipaggio, seppur composto principalmente da neofiti e amici, è riuscito a dare il meglio di sé, a divertirsi, a legare nella difficoltà e ad accogliere con gli altri equipaggi i bimbi dell’happening. Una bella scuola di vita. La vela unisce e per questo è doveroso per noi giovani viverla, raccontarla e fare sì che chi non l’ha ancora incontrata se ne possa innamorare” afferma Vittorio Maria Ghidella, membro dell’equipaggio di Triboulet.

Asserisce Cesare Piana, armatore di Hivaoa: “È stato un grande onore per noi di ‘Vela Pop’ partecipare a questo bellissimo evento. Hivaoa e le altre meravigliose imbarcazioni della nostra associazione Yacht Classic RH sono state accolte come delle regine nel meraviglioso borgo di Alassio da un’organizzazione impeccabile e da una sinergia importante con la nostra Flotta. Complimenti a tutti ed un modello per il futuro!”

“Felice di poter fare parte della Flotta RH - così si è espresso Marco Carbonaro, armatore della pluri-decorata Sandra - con essa possiamo affermare i principi di condivisione, formazione e divulgazione dello sport più bello del mondo sulle barche più belle del mondo, le nostre barche classiche. La Flotta Royal Heritage è ancora giovane, ma composta da splendide imbarcazioni classiche che hanno siglato la storia della vela e noi siamo orgogliosi di farne parte. In questi giorni abbiamo anche celebrato il centenario del CNAM, la cui manifestazione Vela & Motori, ha rappresentato un’occasione perfetta per la Flotta di fare il suo esordio!”

“E’ con grande gioia ed onore che partecipo a Yacht Classic RH – afferma Mario De Polo, prestigioso armatore di uno degli splendidi Swan Ron Holland della Flotta e oggi portabandiera dell’Associazione in Adriatico - siamo davvero un bel gruppo”

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti concordano: «La prima edizione di Vela&Motori Cup ha rappresentato una manifestazione di grande importanza per la nostra città, che con un evento di altissimo profilo ha tributato un omaggio speciale al Circolo Nautico “Al Mare” nell’anno del suo centenario. Questa ricorrenza è stata l’occasione ideale per rafforzare sinergie preziose con enti e realtà del territorio e non solo, tra cui con l'Associazione Yacht Classic RH presieduta da Riccardo Ghidella. Inoltre, desideriamo sottolineare il valore della collaborazione con la città di Imperia. Con il sindaco Claudio Scajola si è instaurato un rapporto virtuoso, che ha dimostrato quanto possa essere forte l’unione tra città vicine quando condividono asset e obiettivi comuni. L’auspicio è che la collaborazione che ci ha uniti in questa occasione possa proseguire e intensificarsi, offrendo nuove occasioni di incontro, crescita e valorizzazione del nostro straordinario territorio a partire da una delle sue più grandi risorse che ci unisce, ovvero la tradizione velica».

Con la partecipazione a Vela & Motori Cup, l’associazione Yacht Classic RH ha inaugurato il suo programma sociale 2025-2026. Il prossimo appuntamento per i rappresentanti della Flotta sarà allo “IOR CLASS MEETING” organizzato dallo Yacht Club SANREMO dal 28 al 31 maggio 2025. Chi è interessato a partecipare con la Flotta ai prossimi eventi, può scrivere a info@yachtclassicrh.com