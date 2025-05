Calcio, Borghetto UFFICIALE. Non sarà Rattalino l'allenatore granata nella prossima stagione: "Simone persona onesta e leale"

La nota della società borghettina:

Si conclude dopo una stagione terminata positivamente con una salvezza raggiunta con ben tre giornate di anticipo il rapporto con mister Rattalino.

Con Simone abbiamo condiviso un anno ricco di emozioni, di momenti che ricorderemo a lungo e anche di sfide difficili.

Un anno in cui abbiamo potuto apprezzare da vicino il lavoro di un allenatore che non si risparmia nulla e che non lascia nulla al caso, ma soprattutto una persona onesta e leale con cui è un piacere lavorare fianco a fianco.

Purtroppo non proseguiremo insieme la prossima stagione, ma come ha detto Simone siamo sicuri che si tratti solo di un arrivederci.

Grazie di tutto.

Di seguito il pensiero del mister dedicato a tutto il mondo granata: "Vorrei scrivere questi pochi pensieri per ringraziare tutto il mondo Borghetto a partire dallo staff della Prima Squadra per passare a tutti quei dirigenti e quelle persone che mi hanno permesso di fare quello che amo con serenità e fiducia. Abbiamo passato insieme un solo anno, ma quello che abbiamo costruito dentro e fuori dal campo rimarrà ed è ben solido. L'entusiasmo con il quale mi avete accolto e il sincero dispiacere con il quale ci lasciamo fa sì che possa pensare che sia solo un arrivederci. Sarò il vostro primo tifoso"