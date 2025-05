Sanremo: grazie ad un gruppo di appassionati torna sulla scena motoristica la storica 'Ponente Corse'

Rinasce la storica scuderia Ponente Corse che, grazie ad un gruppo di appassionati di Sanremo torna sulle scene rallystiche della nostra provincia.

Domenica 1° giugno, dalle 9 alle 18 in via Matteotti e via Escoffier, sarà presentata al pubblico. Lo scopo dell’evento, oltre a promuovere e far conoscere il programmi del team, sarà quello di rendere onore alla città di Sanremo, attraverso il rally ed i fiori.

Nel corso della giornata saranno esposte storiche auto da rally ma anche fiori della città. L’associazione ha in programma l’organizzazione di eventi automobilistici a scopo benefico ed ha eletto il direttivo. E’ composto da: Carlo Bodino, Cristiano Bestagno, Daniela Bombagi, Giorgio Bodino, Giuseppe Anastasio, Alessio Scigliano, Lorenzo Orengo, Sonia Zucol e Giovanni Frisina.