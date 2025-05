Ginnastica. Polisportiva Agi protagonista alla seconda prova del campionato regionale UISP di acrobatica

Il 10 maggio, a Cogoleto, si è svolta la seconda prova del campionato regionale UISP di ginnastica acrobatica con combinazioni. La Polisportiva Agi ha partecipato con entusiasmo, portando a casa ottimi risultati in diverse categorie.

In seconda categoria, il duo formato da Ouiam e Delia Giovannini ha ben figurato, sfiorando il podio con una prestazione di alto livello.

Nella terza categoria junior, la miglior performance è arrivata dalla coppia Camilla Yassine e Margherita Pirro, che si è classificata al quarto posto per pochi centesimi. Subito dietro, le compagne Miriam Yassine e Giulia Bollorino (quinte) e Vittoria Burastero e Giulia Nan (seste). Buon esordio anche per le più piccole Sveva Munari (base) e Anxhela Cela, settime, che hanno preceduto Eranda Spahiu e Matilde Molinari. Tutte le ginnaste hanno mostrato progressi significativi, migliorando esercizi e punteggi grazie all’ottimo lavoro svolto in palestra.

Sempre in terza categoria, ma nella sezione senior, grande soddisfazione per la coppia storica Grecia Zenteno Gonzales e Sveva Munari, che con un’eccellente esibizione ha conquistato la medaglia di bronzo. Buon piazzamento anche per Lucrezia Bonifazio e Nina Tassara, seste.

Nella categoria trio, è salita sul podio la formazione junior composta da Camilla Yassine, Miriam Yassine ed Eranda Spahiu, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Nella sezione senior, il trio formato da Grecia Zenteno Gonzales, Lucrezia Bonifazio e Lidia Lanzalaco ha chiuso al sesto posto.

Per la specialità "appoggini" livello 3 coppia, Margherita Caracciolo e Elisa Burastero si confermano campionesse regionali, vincendo nuovamente la medaglia d’oro. Ottimo debutto anche per Celeste Rega, che nella categoria singoloconquista la medaglia d’argento.

Nella quarta categoria, Elena Borghi e Elisa Burastero migliorano la loro prestazione chiudendo quinte, mentre Celeste Rega e Margherita Caracciolo, già campionesse regionali, ottengono un meritato secondo posto.

Nel programma non competitivo, dedicato alle più piccole, grande emozione per la fascia oro assegnata a Vittoria Marri e Fjona Samurri, autrici di una bellissima esibizione. Fjona Samurri ha poi conquistato anche la fascia bronzoin coppia con Diletta Munari.

Soddisfatte le istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus, che vedono crescere una squadra giovane e promettente, già oggi una solida base per il futuro della ginnastica acrobatica della Polisportiva Agi.

Prossimo appuntamento: i Campionati Nazionali UISP, in programma a Castel Goffredo (MN) dal 31 maggio al 2 giugno.