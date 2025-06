Calcio. La stagione savonese si chiude oggi, l'ultimo atto è la finale di Coppa tra Cisano e Borgo Rapallo

E' stata una cavalcata lunghissima, ma anche la stagione 2024-2025 è ormai prossima a concludersi

Oggi pomeriggio sarà il Cisano ad abbassare la saracinesca tra poche ore nel confronto decisivo per l'assegnazione della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

L'avvesaria della squadra di Porcella sarà il Borgo Rapallo, formazione che, come i biancoblu, ha chiuso al secondo posto nel proprio raggruppamento.

In caso di vittoria per il Cisano si concluderebbe una stagione coi fiocchi: pur non avendo ottenuto il primo posto nel girone A, i savonesi porterebbero a casa in un colpo solo la promozione e anche il trofeo regionale.

La formula si dipanerà secondo i consueti canoni: supplementari in caso di parità al novantesimo ed eventualmente i calci di rigore.

Si gioca a Borzoli, alle 15:30, dirigerà Rodinò di Novi Ligure.