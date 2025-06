Calcio, Poule Scudetto Serie D: poker del Livorno a Bra, cala il sipario sulla stagione dei giallorossi

Si interrompe in semifinale il cammino del Bra nella Poule Scudetto Serie D. Sarà il Livorno a disputare la finale della competizione in virtù della doppia vittoria contro i giallorossi nelle due gare di semifinale: dopo il 2-1 dell'andata arriva un netto 4-1 al Bravi. Cala il sipario sulla storica stagione della squadra di Nisticò, promossa con pieno merito in Serie C.



LA CRONACA

La prima parte della partita è segnata dal dominio degli ospiti che si concretizza al minuto 22 con un gol su calcio di rigore di Dionisi. Un tiro a fil di palo di Dionisi, due pali (Marinari e Siniega), una parata di Ribero su Regoli erano stati chiari campanelli d'allarme. Da registrare anche l'infortunio di Zanon, sostituito al 12' da Cannatelli. Positiva la reazione del Bra, seppur priva dell'acuto vincente. Giallombardo impegna Ciobanu dal limite, poi Minaj, ben servito da Perseu, calcia debolmente. I giallorossi crescono e sfiorano il pari con Aloia che, a tu per tu con Ciobanu, pecca in freddezza. In pieno recupero il raddoppio Amaranto con un preciso diagonale di Marinari che non lascia scampo a Ribero. Squadre negli spogliatoi, Livorno avanti di due reti.

La ripresa si apre con la formazione toscana ancora in controllo e decisamente più pimpante. Prima Regoli mette i brividi alla difesa avversaria poi suggerisce per Dionisi, implacabile nel realizzare il tris da posizione centrale. L'obiettivo qualificazione, di fatto, sfuma, dal momento che alla squadra di Nisticò servirebbe una vittoria di misura per agguantare i calci di rigore. Al 52' Giallombardo e Aloia lasciano il posto a Chiabotto e Costantino. Al 62' va a segno Minaj, lanciato da Pautassi e bravo a rendere vana l'uscita di Ciobanu: 1-3. Braidesi ancora vicini al gol (palo in mischia) quindi, ad un quarto d'ora dal termine, Costantino si fa parare un rigore da Ciobanu (fallo su Pautassi). C'è ancora il tempo per il poker di Rossetti, poco prima subentrato a Dionisi. Finisce 1-4, Livorno in finale. Meritate vacanze per il Bra: tra poche settimane inizierà una nuova avventura.



BRA-LIVORNO 1-4

Bra (3-5-2): Ribero, Zanon (12' Cannatelli), Legal, Sganzerla; Mawete, Giallombardo (52' Chiabotto), Gerbino, Perseu (65' Sangarè), Pautassi; Aloia (52' Costantino), Minaj (82' Sardo). A disp: Ariello, Tos, Rosa, Capraro. All. Nisticò

Livorno (4-3-3): Ciobanu, Fancelli, Brenna, Siniega (70' D'Ancona), Parente; Bellini, Hamlili (70'Vallini), Marinari (80' Arcuri); Regoli, Dionisi (57' Rossetti), Bonassi (57' Malva). A disp: Tani, Calvosa, Ndoye, Botrini. All. Indiani

Gol: Dionisi (rig) 22', Marinari 45'+3, 49' Dionisi, 62' Minaj, 83' Rossetti

Ammoniti: Legal

Arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano, assistenti Cosimo Di Tommaso di Voghera e Matteo Lauri di Modena