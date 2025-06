"Lions Multisport Inclusive Games": quando l’impegno unisce e fa la differenza (FOTO)

Sabato a Millesimo si è svolta la prima edizione dei Lions Multisport Inclusive Games, un evento che ha rappresentato molto più di una semplice manifestazione sportiva. È stato il frutto concreto di un’idea nata dalla consapevolezza che “fare la differenza” significa offrire una risposta reale là dove esiste un bisogno. Ma per portare un vero sollievo, per tendere davvero una mano, è necessaria la presenza diretta di chi sceglie di mettersi in gioco in prima persona.

Ed è proprio questo che è accaduto: persone, associazioni e istituzioni si sono unite per dare ciascuno il proprio contributo, piccolo o grande, creando una sinergia capace di coprire ogni aspetto organizzativo, economico e logistico. In molti hanno donato tempo, competenze, risorse, energia. Ognuno con la propria esperienza, capacità e – soprattutto – voglia di esserci.

Tutto è partito dall’idea del presidente della La Rosa dei Venti ASD, subito sostenuto dal Lions Club Vado Ligure - Quiliano Vada Sabatia. Il progetto ha ottenuto il patrocinio di Sport e Salute e del Comune di Millesimo, la cui amministrazione ha saputo non solo accogliere l’iniziativa, ma farlo con calore, partecipazione e spirito di servizio.

Determinante anche il coinvolgimento dei Leo e dei Lions, dai più giovani – i Cuccioli – che hanno giocato e condiviso momenti con ragazzi più fragili, fino ai soci senior, che hanno garantito supporto tecnico, medico, economico e animato la giornata con il progetto Kairos.

A rendere speciale l’evento è stato anche il contributo di numerose realtà del territorio. NG Service ha curato l’accoglienza, mentre l’ASD Pippo Vagabondo ha portato l’hockey in campo. Il Motoclub Cairese ha proposto una dimostrazione statica delle moto; l’associazione Un passo alla volta – ODV ha realizzato un colorato photobooth. Overland ha organizzato una coinvolgente esposizione con ciclotrasporto e percorsi a ostacoli. Generazioni Solidali – Anteas Savona ha offerto partite con scacchi giganti e un servizio di trasporto solidale.

Non sono mancate esibizioni di danza sportiva, grazie a Scarpette Rosse, e una dimostrazione di football americanocon i Leo dei Motel Transylvania. Le bocce sono state protagoniste con Nicolò Torello, campione italiano, affiancato da Luciano Giacchello, che ha presentato le bocce quadre. Gianni Bottura ha proposto il baskin, sport inclusivo che ha potuto contare sui palloni prestati dall’ASD Come una Volta. Il contributo creativo è arrivato dalla Bottega Equosolidale con un diario visivo che ha raccontato l’evento in modo originale.

Nel settore del nuoto, la Polisportiva Viva Sport Imperia ha messo generosamente a disposizione l’impianto, mentre La Boccia Savona ha fatto conoscere le bocce tradizionali. Il FIUF Piemonte ha introdotto il floorball, disciplina riconosciuta nei Giochi Speciali Invernali. La Protezione Civile ha garantito supporto tecnico durante tutta la manifestazione.

Infine, hanno offerto il loro prezioso contributo anche Roberto Pizzorno, Sabina Staibano, Valentina Grenno, Fabiola Caruso e Dolci Manie, che ha preparato e offerto una gustosa merenda per i ragazzi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Don Amor Agape Abel Toliarisoa, dell’Associazione Agape, che ha sottolineato come, in questa giornata, si sia condiviso l’amore Agape, fatto di servizio, cura e fratellanza.

Alla manifestazione hanno partecipato attivamente 105 ragazzi, a cui si aggiungono tecnici, educatori, accompagnatori e autorità. Un numero che parla di successo, ma che soprattutto racconta un impegno collettivo, inclusivo e gioioso. Un’esperienza che ha lasciato il segno, dimostrando ancora una volta che, davvero, l’unione fa la forza.