Pattinaggio artistico. Trofeo Bressan e titolo regionale, pollice alto per la Fratellanza Zinolese

Si è svolto a Trieste dal 22 al 25 maggio il Trofeo Internazionale Sedmak Bressan, importante manifestazione di pattinaggio artistico con atleti provenienti da tanti paesi europei. Nella manifestazione si sono distinte le atlete savonesi dell’ASD Fratellanza Zinolese, che hanno conquistato 2 medaglie d’oro e 2 d’argento.

Le atlete savonesi sono state protagoniste nella categoria Minis (classe 2014) con Anita Del Bene, che ha conquistato la medaglia d’argento grazie a un programma pulito e veloce; Carlotta Cattardico (classe 2012) e Rebecca Manfrino (classe 2013) si sono imposte nella categoria Espoir conquistando rispettivamente primo e secondo posto, regalando due performance grintose ed eleganti senza sbavature.

Infine, Rachele Del Bene (classe 2009) ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Youth, tenendo testa alle avversarie spagnole e distinguendosi con due programmi raffinati ed eleganti.

Un anno davvero d’oro per il sodalizio savonese, che si è appena laureato vice campione regionale (prima società della provincia di Savona) per quanto riguarda il campionato ligure Fisr – Skate Italia, conquistando 12 titoli di campione regionale individuale, 4 titoli di vice campione regionale e 3 medaglie di bronzo per quanto riguarda le specialità libero, solo dance e obbligatori.

Ecco gli atleti che hanno contribuito alla conquista del titolo di vicecampioni regionali:

Rachele Berta (classe 2016), Stefano Di Domenico (classe 2015), Margherita Barbaro, Anita Del Bene, Iris Ferrando, Bianca Toscano (classe 2014), Rebecca Manfrino (classe 2013), Carlotta Cattardico (classe 2012), Greta Cameirana, Barbara Pileri (classe 2011), Alice Scaletta (classe 2010), Irene Padovani, Irene Supato (classe 2008), Alice Galleano (classe 2007).

Lo staff allenatori è composto da: Paola Musso, Giorgia Pelluffo, Roberta Ranzato, Sara Maffioli, Debora Ferraioli.