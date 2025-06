Calcio. Varese. Ufficiale, si ricompone in biancorosso il tandem Ciceri - Battaglino

Andrea Ciceri sarà il nuovo allenatore dell Varese. Il tecnico lombardo torna a lavorare con il direttore sportivo Alessio Battaglino, con cui aveva condiviso l’esperienza al Sangiuliano City.

I due furono protagonisti nella stagione 2020/21 della storica promozione in Serie C, ma il cammino nella terza serie nazionale si concluse con una retrocessione immediata. Ciceri fu esonerato dopo 23 giornate, salvo essere richiamato per i playout poi persi. In Serie D, il binomio ha centrato un 8° e un 15° posto nelle due annate successive.

L'ultima esperienza di Ciceri risale alla stagione appena conclusa, quando ha guidato il Fiorenzuola per 9 partite prima dell’esonero. Battaglino, invece, aveva chiuso la sua avventura con il Sangiuliano City nell’aprile 2024.