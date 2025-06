Kick Boxing Savate Savona. " “Battaglia sotto la Lanterna”, Chiara Vincis è pronta a difendere il titolo WAKO Pro

È in programma per sabato 7 luglio, intorno alle 22.45, a Genova, la seconda edizione del rinomato gala “Battaglia sotto la Lanterna”, che proporrà uno degli incontri clou della serata: la savonese Chiara Vincis affronterà l’atleta del Team bolognese Linda Segni.

In palio la preziosa cintura Italiana WAKO Pro, conquistata lo scorso anno proprio dall’atleta guidata dal maestro Andrea Scaramozzino. Il match, nella disciplina K1, è previsto sulla distanza di 4 riprese da 3 minuti e prevede l’utilizzo di pugni, tibiate e ginocchiate.

Ma il gala offrirà altri momenti da non perdere: sempre sabato, e sempre in rappresentanza della ASD Kick Boxing Savate Savona, sono in programma due match d’esordio nel contatto pieno.

Il primo vedrà protagonista Mattia Pirotto, appena 17enne, opposto al genovese Leonardo Villa in un incontro di K1 (3 riprese da 3 minuti).

Il secondo vedrà invece Alessandro Bavazzano affrontare il genovese Giacomo Tripodo nella disciplina Savate Pro, una specialità che unisce elementi di savate e kick boxing, anche in questo caso sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti.

Il maestro Andrea Scaramozzino si è detto orgoglioso dei propri atleti, che si sono allenati con impegno e serietà per arrivare pronti a questo importante appuntamento. Più di tutto, però, è felice di vedere nuove leve che cercano di seguire le orme e i successi sportivi della compagna di palestra Chiara Vincis.

Appuntamento quindi sabato 7 luglio al PalaDiamante di Genova, dove, a partire dal pomeriggio, andranno in scena ben 29 match e quattro titoli italiani.