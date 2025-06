Calcio: la Virtus Sanremo al lavoro per organizzare la prossima stagione

La Virtus Sanremo è al lavoro per la stagione 2025 /2026 : grandi novità all'orizzonte. Si prepara a vivere una stagione 2025 /2026 all 'insegna dell'ambizione e del rinnovamento.

La società matuziana è infatti già operativa su più fronti, con importanti novità in vista, a partire da un possibile cambio di denominazione sociale, che rappresenta una svolta significativa per l'identità del club. Il Direttore Generale Pino Fava, unitamente al Direttore Sportivo Denis Settime, è al lavoro per allestire una prima squadra competitiva, formata da atleti provenienti da categorie superiori con l'obiettivo di alzare il livello tecnico e dare un segnale chiaro sulle intenzioni della società per il prossimo campionato.

Parallelamente, il Responsabile del Settore Giovanile Gianni Brancatisano ha già avviato la costruzione dello staff tecnico per tutte le categorie giovanili. L'attenzione sarà rivolta non solo alla competenza calcistica, ma anche alla componente educativa: allenatori e istruttori saranno scelti per la loro capacità di coniugare preparazione tecnica e valori umani, fondamentali nella crescita dei giovani calciatori. Con entusiasmo e determinazione, la Virtus guarda avanti, pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva con basi solide e idee chiare.