Ginnastica. La Polisportiva AGI protagonista ai Campionati UISP di Acrobatica, arriva anche un titolo tricolore

Dal 31 maggio al 2 giugno, a Castel Goffredo (MN), si sono svolti i Campionati Nazionali UISP di ginnastica acrobatica con combinazioni, ultimo appuntamento agonistico della stagione. Alla manifestazione hanno partecipato 18 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 500 ginnasti. La Polisportiva AGI ha chiuso l’anno sportivo in bellezza, portando in finale ben 14 combinazioni e conquistando ottimi piazzamenti, tra cui un titolo italiano.

Nella terza categoria, ottimo quinto posto per il trio composto da Miriam Yassine, Camilla Yassine e Eranda Spahiu, seguite all’ottavo posto da Grecia Zenteno Gonzales, Lucrezia Bonifazio e Lidia Lanzalaco. Sempre nella stessa categoria, la coppia junior Vittoria Burastero e Giulia Nan ha sfiorato il podio, chiudendo con un eccellente quarto posto.

Tra le combinazioni più giovani, il duo Sveva Munari e Angxela Cela ha conquistato un brillante quinto posto. Buone anche le prestazioni delle compagne: Camilla Yassine e Margherita Pirro (seste), Vittoria Burastero e Aurora Guardamagna (none) e Miriam Yassine e Giulia Bollorino (decime).

Per la terza categoria senior, le coppie Lucrezia Bonifazio – Lidia Lanzalaco e Grecia Zenteno Gonzales – Sveva Munarisi sono piazzate rispettivamente al nono e decimo posto.

Esordio assoluto per il nuovo quartetto P.9, formato da Elena Borghi, Grecia Zenteno Gonzales, Lucrezia Bonifazio e Elisa Burastero, che ha chiuso in ottava posizione.

Nella quarta categoria Elite, le campionesse regionali Margherita Caracciolo e Celeste Rega hanno mancato il podio per pochi decimi. Nella stessa categoria, la coppia Elena Borghi e Elisa Burastero ha ottenuto il settimo posto.

Ottimo debutto ai nazionali anche per Celeste Rega nella specialità livello 3 appoggini singolo, che ha conquistato un quinto posto con un esercizio molto apprezzato in una categoria numerosa e competitiva.

Gran finale con la medaglia d’oro e titolo di campionesse italiane per Margherita Caracciolo e Elisa Burastero nel livello 3 appoggini duo.

Si conclude così una stagione di grande crescita per la Polisportiva AGI, frutto dell’impegno e della preparazione portata avanti con passione dalle istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus.

Con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, le ginnaste avranno ancora un ultimo importante appuntamento: si esibiranno allo Sport Show di San Giorgio ad Albenga, in programma giovedì 12 e venerdì 13 giugno.