Quarto Trofeo Città di Albenga. Domenica super per Hurgada, battaglie e vittorie per Glam e Erremme/Fitimex

Si è aperta la terza settimana al Quarto Trofeo Città di Albenga.

A passare il guado di metà giugno nel migliore dei modi è stata Hurgada, che ha letteralmente travolto le Pompe Funebri Liguri con un sonoro 7-0. Protagonisti assoluti della goleada sono stati Davide Garibbo e Denis Mehmetaj, entrambi autori di una doppietta che ha spianato la strada al successo. A completare il tabellino marcatori ci hanno pensato Lorenzo Insolito, Omar Leo e Eraldo Lufi, ognuno con una rete.

Emozioni a non finire nella sfida tra Glam e Fastbet.News, terminata con un pirotecnico 8-5 a favore di Glam. Una partita spettacolare, caratterizzata da un gran numero di reti e da un ritmo altissimo. L'uomo copertina per Glam è stato indubbiamente Giorgio Battuello, autore di ben 5 retiche hanno demolito la difesa avversaria. A supportarlo in zona gol ci hanno pensato Alex Costa con una doppietta e Diego Caputo con una singola marcatura. Per Fastbet.News, nonostante la sconfitta, si è distinto Alessio Gastaldi, capace di siglare un poker di reti, affiancato da Lorenzo Bologna con un gol.

Una vera battaglia sul campo quella tra Erremme/Flitimex e Autofficina Perrier/Anima/Na Praia, conclusasi con la vittoria di misura, 7-6, per Erremme/Flitimex. Una partita al cardiopalma, dove nessuna delle due squadre ha mollato un centimetro fino all'ultimo fischio. Per i vincitori, Amin Fatnassi si è rivelato l'uomo chiave con 4 gol pesantissimi, affiancato dalle reti di Mattia Comiotto, Davide Trucchi e Andrea Zanchi. Dall'altra parte, Simone Mariani ha cercato di tenere a galla la sua squadra con un poker di reti, supportato da Omar Modesti e Carlo Nardi.