Atletica. Trionfo per la squadra maschile del Team Arcobaleno alla Finale B del CdS Assoluto, bene anche le ragazze

Fine settimana ricco di emozioni per il Team Atletica Arcobaleno Savona, protagonista a Bergamo nella Finale B del Campionato di Società Assoluto, dove si sono sfidate le migliori formazioni del Nord-Ovest.

Dopo anni di tentativi sfiorati, è finalmente arrivata la tanto attesa vittoria della squadra maschile, che ottiene così la promozione alla Finale Bronzo 2025. Un risultato prestigioso che proietta la società tra le 36 migliori squadre d’Italia.

Positivo anche il bilancio della squadra femminile, giovane ma combattiva, che ha saputo conquistare un ottimo settimo posto finale grazie a prestazioni solide e grande spirito di gruppo.



Gabriele Bargi è stato tra i grandi protagonisti: vittoria negli 800 metri con una condotta di gara coraggiosa – in testa fin dalla partenza – e chiusura in 1’52”15, migliorando di oltre un secondo e mezzo il suo precedente primato personale.

Bargi ha poi contribuito al terzo posto della staffetta 4x400 (tempo: 3’16”82) assieme a Mirko Morando, Nicolò Reghin e Marco Zunino, prestazione che vale il pass per il Challenge Nazionale.

Zunino, dal canto suo, ha vinto la serie minore dei 400, chiudendo quinto nella classifica generale con 48”18, in una delle gare tecnicamente più combattute.

Due le medaglie d’argento:

Tommaso Arena, rientrato in extremis dopo un infortunio, ha chiuso secondo sui 3000 siepi in 9’35”48;

Andrea Allegretti (prestito dalla SS Vittorio Alfieri Asti), ha brillato nel lancio del disco con un miglior tentativo di 45.02.

Bronzo per Ludovico Vaccari nei 5000 metri (15’02”82), corsi sotto un caldo torrido, e per Luca Biancardi, doppio podio: terzo nei 200 metri con il suo miglior stagionale (21”73) e terzo anche nella 4x100 (con Zetti, Morando e Anianwu, tempo: 41”85, pass per il Challenge).





Ottimi anche i piazzamenti:

5° posto per Marcoaurelio Vigliani (15”52 sui 110 ostacoli), Vittorio Anianwu (10”81 sui 100), Marco Zunino (400), Nicolò Reghin (4’02”04 sui 1500), Francesco Ferramosca (6.71 nel lungo).

6° posto per Nicolò Saettone (4.00 nell’asta), Enzo Victorino Peragine (13.55 nel triplo), Matteo Medulla (31’50”38 nella marcia), Adriano Rodrigo (44.31 nel martello).

A completare la squadra:

Marco Gerola (giavellotto, 42.03),

Luigi Martini (peso, 11.11),

Emiliano Veirana (alto, 1.70 penalizzato da problemi nella rincorsa).





Tra le donne brilla Anna Crovetto, oro nei 400 metri con una volata vincente e grande carattere (tempo: 55”83). Leader anche della 4x400 (5° posto, 3’58”40) insieme a Asia Zucchino, Ginevra Carloni e la giovane Lara Farinola.

Due argenti per Annalisa Pastore (prestito da Futuratletica Vercelli), seconda sia nell’alto (1.60) che nel peso (10.59).

Argento anche per Giulia Aiello nei 100 metri (12.20), settima nei 200 (25.33).





Altri piazzamenti di rilievo:

Emma Bermond Des Anbrois, 4ª nel giavellotto (37.98);

Ilaria Cavanna, 5ª nel martello (41.19);

Nilica Travar (prestito Ermenegildo Zegna), 5ª nel lungo (5.57);

Staffetta 4x100 (Ciocconi, Aiello, Vitale, Farinola) 5ª in 48.41.





Altri risultati:

Laura Alessia, 7ª nei 1500 (5’05”60) e 8ª negli 800 (2’24”73);

Veronica Parodi e Beatrice Musso, 7° posto rispettivamente in marcia (5km) e disco;

Lara Dieci, 8ª nell’asta (2.50);

Giorgia Tagliapietra, 10ª nei 100 hs (17.01);

Giulia Robello, 10ª nel triplo (9.90).





Nota di merito per Letizia Leoni, che ha coperto all’ultimo i 400 ostacoli in sostituzione dell’infortunata Lisa Vitiello: chiude in 1’11”12, mostrando grinta e spirito di squadra.