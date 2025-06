La Liguria protagonista ai Mondiali di Duathlon: quattro atleti portano la bandiera di "Liguria 2025" in Spagna

La Liguria sportiva è protagonista anche sulla scena internazionale in occasione dei World Triathlon Duathlon Championships, in programma in questo fine settimana a Pontevedra, in Spagna.

In rappresentanza della nazionale italiana sono presenti anche quattro atleti liguri, che hanno portato con sé la bandiera ufficiale di "Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport", simbolo dell’impegno del territorio nella promozione dei valori dello sport a ogni livello.



A comporre il gruppo ligure convocato in nazionale sono:

Samuele Angelini (Fiamme Oro), originario della Spezia

Gabriele Ferrara (Doria Nuoto Loano), da Bordighera

Davide Menichelli (K3 Cremona), di Genova

Giorgia Priarone (G.S. Aragno), anche lei genovese



"È un grande orgoglio vedere i nostri atleti portare la bandiera di 'Liguria 2025' a un evento internazionale così prestigioso – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – questo gesto rafforza il legame tra l’attività sportiva di alto livello e il nostro territorio e testimonia quanto la Liguria creda nei valori dello sport: impegno, determinazione e spirito di squadra.

La partecipazione di questi ragazzi è anche un simbolo concreto di ciò che vogliamo costruire con Liguria 2025: una regione sempre più attiva e protagonista nel panorama sportivo internazionale."