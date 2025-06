Savona ospita il 1° Grand Prix Cinque Terre: bodybuilding protagonista il 28 giugno

La regione Liguria si prepara ad ospitare un grande evento sportivo: il 1° Grand Prix Cinque Terre, una competizione di bodybuilding organizzata da WBPF Italy, che si terrà il 28 giugno 2025 presso il Palazzetto dello Sport “Pagnini” di Savona.

Questo evento, realizzato grazie alla collaborazione di numerosi partner e sponsor, rappresenta un’importante occasione di promozione dello sport e della cultura locale, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli atleti.

L’evento vede il sostegno e il patrocinio di Libertas Liguria, del Comune di Savona e della Provincia di Savona, la collaborazione delle scuole delle discipline sportive coinvolte, che sono“Club zero19” con il Brazilian Jiu Jitsu e Grappling, “Portuali Savona Lotta a.s.dilettantistica” con la Lotta Greco-Romana, ”, “Negma Dance Academy” e “ASD Latin Studio” con spettacoli di danza, garantiranno un evento di alta qualità e di grande richiamo, offrendo così un’esperienza completa e coinvolgente per il pubblico.

Il Presidente Regionale della Liguria WBPF Italy, Denise Canepa, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, che si inserisce nel calendario sportivo nazionale e mira a diventare un appuntamento annuale di riferimento per gli appassionati di bodybuilding e discipline affini. L’evento vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, che si sfideranno in una giornata ricca di competizioni, esibizioni e momenti di aggregazione.

Il Presidente Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno aggiunge che l’evento è il primo organizzato in Italia dopo l’accordo di collaborazione tra la WBPF Italy e la Libertas avvenuto un paio di mesi fa. Un progetto importante che ha lo scopo di promuovere in ogni regione la WBPF Italy il bodybuilding anche nelle fasce giovanili, senza trascurare la formazione.

Il Grand Prix si svolgerà a partire dalle ore 9:00 alle 12:00 con la registrazione degli atleti partecipanti, , seguita da una pausa pranzo e, nel pomeriggio a partire dalle ore 15:00 si darà inizio alle competizioni e alle esibizioni. La giornata si concluderà in serata, lasciando spazio a emozioni e soddisfazioni per tutti i partecipanti.

Per garantire un’esperienza di qualità, sono stati predisposti servizi fotografici ufficiali, video promozionali, gadget per gli atleti, spazi relax, spogliatoi e servizi di catering e alloggi sono stati forniti dal Bar Napoleon, da BP Apartments e Hotel Miramare di Savona.

Il Grand Prix Cinque Terre: un evento sportivo da non perdere! Siate presenti e vivete l'emozione dello sport in diretta!