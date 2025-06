Canottaggio. Sarà la Liguria a ospitare i Campionati Italiani Master

Genova capitale del Canottaggio master. Accadrà, all’interno del programma “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, nelle giornate di sabato e domenica in occasione dei Campionati Italiani, a cura del Rowing Club Genovese, storico sodalizio remiero che nel 2025 taglia il traguardo dei suoi primi 135 anni, in collaborazione con il Comitato Regionale FIC Liguria, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova e il supporto di Convention Bureau Genova e Di-Bi.



Saranno 87 le società in gara sulle acque di Pra’, per ben 909 atleti e atlete (1273 atleti/gara) ai nastri di partenza, su 375 barche complessive, e a caccia dei titoli italiani. Record di partecipazione per questa competizione introdotta dalla Federazione Italiana Canottaggio nel 2011. Il CC 3 Ponti sale da Roma a Genova con ben 56 iscritti al seguito, mentre sempre dalla Capitale arrivano i 49 atleti e atlete al seguito della Canottieri Ondina. Terza per numeri invece è la SC Armida, con 47 canottieri in gara. In quanto a numero di imbarcazioni allo start per cercare di conquistare le medaglie tricolori Master primeggia il CUS Milano con 25 barche, 10 in più delle 15 iscritte dalla già citata SC Armida e da un altro sodalizio torinese, la SC Caprera. Quota 13 toccata invece da SC Padova e Tiber Rowing. La Liguria sarà rappresentata da Elpis Genova, Sportiva Murcarolo, Rowing Club Genovese, Canottieri Sampierdarenesi e Canottieri Sanremo.



“Nell’anno in cui la Liguria porta con orgoglio il titolo di “Regione Europea dello Sport”, è una grande soddisfazione per tutti noi poter vantare sul nostro territorio una competizione del calibro dei Campionati Italiani Master di Canottaggio, che inoltre quest’anno tocca vette inesplorate in termini di partecipazioni da record – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Il prossimo weekend vivremo due giornate di altissimo livello dal punto di vista agonistico, con più di 900 canottieri e quasi 100 società a darsi battaglia per conquistare il titolo nazionale. Da sottolineare anche la folta cornice di pubblico, con i familiari e i sostenitori degli atleti che avranno l’opportunità di scoprire la città di Genova o approfondire la conoscenza, anche da un punto di vista artistico, culturale e sociale: un modo per affermarci efficacemente come un riferimento e un perfetto habitat per gli sportivi di ogni disciplina”.



“Oltre all’aspetto sportivo è da sottolineare anche la valenza turistica di questo importante evento: più di 900 atleti provenienti da tutta Italia con staff e famiglie al seguito significano un indotto notevolissimo per le strutture ricettive di Genova dato che gli organizzatori hanno stipulato diverse convenzioni con gli hotel e che molti atleti si fermeranno sicuramente qualche giorno in più oltre le gare per visitare Genova e i dintorni – afferma Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo –



Da sottolineare, inoltre, che nel corso della competizione saranno presenti anche stand con prodotti liguri tra cui ovviamente il pesto di Pra’, indiscusso ambasciatore di Genova e della Liguria nel mondo”.



Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente del Rowing Club Genovese Francesco Misurale e la presidente del Comitato Regionale FIC Liguria Carola Macca’.



I Campionati Italiani Master, a nove mesi di distanza dai Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint, rappresentano una nuova vetrina per scoprire Genova anche e soprattutto dal punto di vista culturale e turistico. Sono attese moltissime famiglie, pronte a cogliere la doppia opportunità: da un lato l’evento agonistico e dall’altro la visita al capoluogo ligure, con le sue attrazioni culturali, paesaggistiche e gastronomiche.



Il programma di gare prevede sabato le batterie e domenica le finali sulla distanza di mille metri, con premiazioni presso il Centro Remiero di Pra’ dove verrà allestito un palco. Singolo, due senza, doppio, quattro senza, quattro con, quattro di coppia e otto. Ecco tutte le specialità del programma della manifestazione.



I Tricolori Master saranno integralmente trasmessi dalle piattaforme social Facebook e Youtube della Federazione Italiana Canottaggio.