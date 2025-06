San Francesco Loano. Cargiolli non sarà un giocatore rossoblu nella prossima stagione, Saponara: "Ringraziamo l'uomo e il professionista"

Un saluto pieno di affetto e gratitudine, è quello che Sergio Saponara, club manager della San Francesco Loano, ha voluto dedocare ad Alessio Cargiolli. Una separazione, quella tra la punta e il club loanese, dovuta soprattutto a motivi logistici, ma vissuta con il massimo rispetto e con il rammarico di non poter continuare un cammino iniziato con entusiasmo.

“Con immenso dispiacere per entrambe le parti – spiega Saponara – non proseguiremo insieme. È diventato complicato dare seguito al percorso tracciato nella scorsa stagione, visto che Alessio vive in Sardegna con la fidanzata.”



Nonostante l’addio, tra il dirigente e il giocatore è nato un legame che va oltre il campo:

“E' nata una grande amicizia e stima reciproca. Sicuramente, quando sarà sistemato in una nuova squadra, seguirò sempre con piacere i suoi risultati.”

Cargiolli, infatti, ha lasciato il segno nella sua esperienza con i colori bianconerazzurri, mettendo a segno ben 15 reti: numeri da bomber vero, che hanno contribuito in modo decisivo alla salvezza della San Francesco Loano nel campionato di Eccellenza.

“Un uomo prima che un calciatore indiscutibile – conclude Saponara – dobbiamo solo ringraziarlo per il suo professionismo e l’impegno. È stato determinante per il nostro obiettivo.”