Viceversa protagonista ai Play The Game: un anno di impegno e grandi risultati

Dal 27 al 29 giugno 2025, Parma ha ospitato gli ultimi Play The Game della stagione, prestigiosa manifestazione nazionale dedicata agli sport unificati. Tra le squadre liguri, la compagine ingauna di Viceversa ha saputo distinguersi grazie a impegno, passione e spirito di squadra, brillando nelle competizioni di bocce e pallavolo.

Nonostante alcune assenze importanti tra le fila delle squadre, Viceversa ha dimostrato ancora una volta il grande valore del proprio progetto sportivo, conquistando risultati di assoluto rilievo. La squadra di pallavolo si è distinta raggiungendo un eccellente quarto posto nel primo livello assoluto, confermando l’ottimo lavoro svolto durante l’anno dalla coach Viola Molinari e da tutti i ragazzi e le ragazze in campo. Un risultato che parla di impegno, passione e crescita, frutto di un percorso costruito giorno dopo giorno con dedizione.

Anche nel settore bocce Viceversa non ha per nulla sfigurato, portando a casa ben due quarti posti, un terzo posto e uno straordinario secondo posto. Prestazioni che confermano la solidità e la preparazione del gruppo, guidato con competenza e cuore dai coach Anna Comitangelo e Mauro Nervo, pienamente soddisfatti del comportamento e dei traguardi raggiunti dai propri atleti.

In entrambe le discipline, il lavoro svolto durante l’anno ha dato i suoi frutti, e gli allenatori hanno saputo trasmettere ai propri atleti i valori dello sport, dell’inclusione e della collaborazione.

Un enorme complimento va a tutti i ragazzi e le ragazze di Viceversa, che con passione, impegno e spirito di squadra rendono ogni allenamento un’occasione di crescita e ogni gara una festa di sport.

La stagione delle competizioni di Viceversa si è aperta a inizio giugno con la splendida trasferta ai Play The Game di Verona, dove la squadra di nuoto, guidata da Sara Poleti e Patricia Prieto, complice ha conquistato numerosi traguardi e grandi soddisfazioni, regalando emozioni in vasca e fuori. Nonostante l'assenza, un grosso plauso va anche alla coach Virginia Isoleri, per l'ottimo lavoro svolto con gli atleti.

A seguire, a metà giugno, è arrivato l’entusiasmante primo posto della squadra di calcio nel secondo livello, conquistato nelle finali dei Play The Game disputate ad Albenga, sotto la guida attenta di mister Davide Conoscenti. Il cerchio si è infine chiuso a Parma, con la partecipazione alle competizioni di bocce e pallavolo, che hanno coronato una stagione intensa, ricca di crescita e risultati. Ogni medaglia, ogni sorriso, ogni traguardo raggiunto rappresenta un passo avanti in un percorso sportivo e umano che questi ragazzi stanno costruendo con entusiasmo, impegno e determinazione.

Tra i ringraziamenti di fine stagione non possono mancare, quello al sindaco Riccardo Tomatis e all’intero Comune di Albenga, con un pensiero speciale per il presidente del consiglio comunale Alberto Passino, il consigliere Emanuele Feroleto, il capogruppo Guido Lugani e il consigliere Nicola Podio, presenti negli ultimi eventi, per il loro costante sostegno e la loro vicinanza espressa in questi mesi.

Un sentito ringraziamento va anche all’Associazione Italiana Arbitri – sezione di Albenga – nella persona del presidente Igor Vecchio, e a tutti i ragazzi accorsi ad arbitrare le numerose partite, sempre presenti con professionalità e passione. Un grazie speciale anche alla Croce Bianca di Albenga, ai suoi militi e in particolare al direttore dei servizi Davide Cervellati, per l’indispensabile supporto logistico e sanitario, e all’instancabile realtà della società San Filippo Neri.

Ultimi ma non meno importanti, un grazie speciale ai genitori, veri tifosi e motore silenzioso di ogni impresa, per il loro instancabile supporto e per la fiducia quotidiana che pongono in noi.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria stagione. Con la stessa passione, l'entusiasmo di sempre e la voglia di crescere ancora, guardiamo avanti verso nuove sfide e traguardi. Prossima fermata: Giochi Nazionali 2026!