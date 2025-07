Calcio, Tornei Estivi. Oggi si decidono le semifinaliste! Il programma di questa sera alla Savona Cup

Ultima serata di quarti di finale alla Savona Cup, questa sera vanno in scena le tre sfide di ritorno che decreteranno le squadre che raggiungeranno il Bar Milly in semifinale. Questi i campi e gli orari dei match:



TRINCEE

21.00 PIZZA MARIA – TEAM ARCHIVI



MARACANA’

20.15 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER – ARBISOA



SCALETTI

20.30 TAVENA DEI PECCATO & HARENA BLANCA – I SARVEGHI







