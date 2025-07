Bodybuilding e sport protagonisti al 1° Grand Prix Cinque Terre: Denise Canepa firma un evento da ricordare

Il 1° Grand Prix Cinque Terre, evento di bodybuilding organizzato da Denise Canepa per WBPF Italy in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria, presieduto da Roberto Pizzorno, si è svolto con grande successo al Palazzetto dello Sport “Pagnini” di Savona.

L'evento, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, ha rappresentato un'importante occasione di promozione dello sport e della cultura locale, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli atleti, infatti sono state coinvolte anche altre discipline sportive che sono“Club zero19” con il Brazilian Jiu Jitsu e Grappling, “Portuali Savona Lotta a.s.dilettantistica” con la Lotta Greco-Romana, ”, “Negma Dance Academy” e “ASD Latin Studio” con spettacoli di danza, hanno contribuito alla riuscita di un evento di alta qualità e di grande richiamo, offrendo così un’esperienza completa e coinvolgente per il pubblico.

Il Grand Prix Cinque Terre è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di Savona, alla collaborazione di numerosi partner e sponsor tra cui Libertas Liguria, We Tech Srl, Ld Tecnoimpianti Di Giangregorio E Alfinito, Bulgari Trasporti Di Petru Bulgari, Thinking Di Sara Alfinito, Pub La Taverna Dei Peccatori, Biofarm Sport Nutrition Srl, Palestra Star's Gym Di Albisola Superiore, Ls Electric Service Di Stano Leonardo, Ero.Matic, Bar Napoleon, Hotel Miramare che hanno fornito un importante contributo all'organizzazione dell'evento.

I risultati della gara e le foto dell’evento sono disponibili sul sito ufficiale WBPF Italy.

"Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il successo del 1° Grand Prix Cinque Terre", ha dichiarato Denise Canepa, Presidente Regionale della Liguria WBPF Italy. "Un ringraziamento speciale a Libertas Liguria e Roberto Pizzorno per la loro preziosa collaborazione e supporto. Grazie a tutti gli sponsor e supporter che hanno creduto in noi e hanno contribuito a rendere questo evento un successo. Spero che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di successi per il Grand Prix Cinque Terre e che possiamo continuare a lavorare insieme per promuovere lo sport e la cultura nella nostra regione."