Calcio. E' nato il nuovo club, i colori bianconeri risorgono nell' "Albingaunia Sport Albenga"

Punto e a capo.

Dopo le mille ferite accumulate negli ultimi mesi, l'Albenga ha formalmente iniziato il suo nuovo percorso sul solco del sentiero tracciato dal Vadino.

Il cambio di denominazione del club ingauno è stato portato a termine, oltre ovviamente alle novità che riguarderanno i colori sociali e il logo della società.

"Albingaunia Sport Albenga " è questo il nome prescelto per il ritorno in campo del sodalizio bianconero, per il quale è stato varato anche il nuovo organigramma.



Ecco l'annuncio:

In data 8 luglio 2025 si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci dell’A.s.d. Vadino Football Club, che ha deliberato all’unanimità il cambio della denominazione sociale in Albingaunia Sport Albenga.

Un nuovo nome, una nuova identità, ma con radici ben salde nella storia e nella tradizione calcistica della nostra città.

La scelta del nome Albingaunia non è casuale: richiama il glorioso passato e rafforza il legame profondo con il territorio, con l’ambizione di rappresentare con orgoglio e serietà, tutta la comunità ingauna nei prossimi impegni sportivi.



Di seguito, il nuovo organigramma societario della Albingaunia Sport Albenga:

Presidente: Roberto Capezio

Vicepresidente: Vittorio Bacchetta, Gianmaria De Filippis, Jacopo Fabiano

Direttore generale: Emanuele Feroleto

Direttore sportivo: Filippo Licata

Segretario: Luca Gasperini

Dirigenti: Daniela Agnoli, Fabrizio Ansaldi, Mireno Bosio, Alessandro Bruzzone, Gabriele Castiglia, Andrea Feroleto, Loris Giunta, Mansueto Guarino, Thomas La Porta, Andrea Lupi, Giacomo Massone (Supervisore societario), Antonio Morabito, Carmine Morabito, Gabriele Patrucco carica alla tutela della Storicità del Museo dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, Francesca Rupil, Monica Rupil, Matteo Sandre, Giorgio Servetto, Tommaso Zanatta, Mariangela Zavaglia.