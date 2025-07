La Polisportiva Spotornese protagonista in tv su RaiUno nel corso di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”

Polisportiva Spotornese è stata protagonista della puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, trasmessa su RaiUno nella giornata di sabato 12 luglio.

Nelle parole del suo Presidente, Claudio Gentili, la soddisfazione ed il significato della prestigiosa partecipazione in tv: “La presenza della Polisportiva Spotornese, con il progetto di inclusione “Spazio Libero” sulla rete ammiraglia della RAI, nella trasmissione “Linea Verde Illumina”, rappresenta in termini assoluti il miglior risultato che la nostra società sportiva abbia ottenuto da sempre. Apparire su RaiUno con tanti ragazzi affetti da disabilità, che in uno spazio aperto e libero hanno potuto fare sport interagendo con tanti altri giovani normodotati, rappresenta il vero successo morale che solo lo sport può offrire. Un traguardo importante, che è il frutto di un'esperienza quindicinale in cui i progetti con valore sociale si sono sempre integrati con le tradizionali attività sportive, raggiunto soprattutto grazie ai numerosi tecnici e collaboratori che non hanno mai fatto mancare il loro apporto”.

Prosegue il Presidente: “Di assoluta rilevanza anche la rappresentazione che ne ha avuto la nostra città, dalle splendide immagini del golfo e delle spiagge, alla grande sensibilità ai temi dell'inclusione mostrata dalla nostra comunità sportiva e associativa”.

Non mancano alcune note dolenti, che ben sottolinea Claudio Gentili: “Spiace che profili social istituzionali abbiano omesso il dovuto riconoscimento al progetto, di Polisportiva Spotornese, del merito per la scelta Rai di essere presenti a Spotorno, prosaicamente “dando a Cesare quel che è di Cesare”; altresì dicasi per l'assenza, durante le riprese, di soggetti coi quali si sono sottoscritti accordi di reciproca collaborazione e che invece ne beneficiano unilateralmente; infine un pensiero ad alcuni commenti social molto fuori contesto, uno tra tutti che lodava la bellezza della terrazza mentre il focus erano i ragazzi disabili che la calcavano, ricordando il famoso detto: ‘quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito’”.