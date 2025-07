Pallanuoto. Settebello ai quarti con autorità: travolto il Sudafrica 28-4. Damonte e Bruni protagonisti

Il Settebello di Alessandro Campagna completa la prima fase dei Mondiali con tre vittorie su tre e un'altra prestazione solida: 28-4 il punteggio finale contro il Sudafrica, in un match a senso unico che consente all’Italia di chiudere al primo posto il girone preliminare e accedere direttamente ai quarti di finale. Domenica 20 luglio alle 10:00 gli azzurri sfideranno la vincente dell’ottavo di finale tra Brasile e la terza classificata del gruppo D.

Dopo le prove contro Romania e Serbia, l’Italia va a segno anche nella terza uscita, ruotando gran parte del roster e lasciando a riposo Francesco Di Fulvio. In acqua, tra i più attivi spiccano i giocatori della Rari Nantes Savona, che si fanno notare sia per efficacia che per continuità.

Luca Damonte, autore di una tripletta, aggiunge anche ben sei assist, risultando uno dei più preziosi in fase offensiva: lucidità, visione di gioco e presenza costante nel vivo dell’azione. Solida anche la prova di Lorenzo Bruni: il centroboa biancorosso ha messo a segno una doppietta.

Campagna si è detto soddisfatto dopo i quattro tempi: «Partite come queste non sono mai banali. Avevamo fatto un po’ di palestra al mattino e ho chiesto concentrazione nelle ripartenze. Era importante dare minuti a tutti, anche ai più giovani».

Da segnalare anche l’esordio mondiale da titolare tra i pali per Tommaso Baggi Necchi, sostituito nel finale da Gimmo Nicosia.

Italia-Sudafrica 28-4

Italia: Nicosia, Damonte 3, Cannella 3, Ferrero 4, Gianazza 2, Del Basso 3 (1 rig.), Condemi 3, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma 1, Velotto, Baggi Necchi, Cassia 4, Iocchi Gratta 2. All. Campagna

Sudafrica: Rajak, Ward, Bungane 1, Sneddon, Kuperus, Germishuys, Watt 1, R. Sneddon, Bowers, Geldenhus, Neser 2, Grimett, Smith, B. Sneddon. All. Mackenzie

Arbitri: Andrews (Can), Stavridis (Gre)

Parziali: 6-1, 9-0, 8-1, 5-2

Superiorità numeriche: Italia 4/6 + un rigore, Sudafrica 2/8

In porta: Baggi Necchi (I), Rajak e Smith (S). Nicosia subentra nel quarto tempo.