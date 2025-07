Non ce l’ha fatta Samuele Privitera: il ciclista imperiese è morto dopo la caduta al Giro della Valle d’Aosta

È morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Parini di Aosta Samuele Privitera, 19 anni, ciclista imperiese originario di Soldano. Il giovane atleta era rimasto vittima di un grave incidente nel pomeriggio a Pontey, durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara internazionale riservata alla categoria under 23.

Privitera stava affrontando una discesa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta. Potrebbe essere stato colpito da un malore oppure sbalzato a causa di un dosso. Nella caduta ha perso il casco protettivo e ha battuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico gravissimo.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Aosta, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici, Samuele non ce l’ha fatta. I suoi genitori, accorsi in ospedale, sono stati informati del decesso nella tarda serata.

La tragica notizia ha scosso profondamente il mondo del ciclismo giovanile e tutto l’ambiente sportivo. In segno di lutto, gli organizzatori hanno deciso di annullare la tappa di oggi.

Samuele Privitera era una giovane promessa del ciclismo italiano. La sua morte lascia un grande vuoto tra familiari, amici, compagni di squadra e tutti coloro che avevano intravisto in lui un futuro luminoso su due ruote.