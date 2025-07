Imperia Calcio, corsa contro il tempo per trovare i soldi e fare la stagione

Ore decisive per il futuro dell’Imperia Calcio: domani, lunedì 21 luglio, alle 14, scade il termine per presentare le integrazioni documentali richieste dalla Covisod per completare l’iscrizione al prossimo campionato. L’esito definitivo sarà comunicato ai club il 25 luglio.

La prima scadenza è già saltata a causa del ritardo nella presentazione dell’impegno da parte del Comune a garantire l’utilizzo dello stadio 'Ciccione' fino a fine stagione, ammesso che il fondo diventi agibile in tempo, visto che i lavori finanziati dal Comune per 60mila euro non sono ancora iniziati. Un segnale chiaro: la Covisod non fa sconti, nemmeno alle realtà istituzionalmente più 'pesanti' come i capoluoghi di provincia.

Ma il vero dramma in casa nerazzurra non è quello burocratico. Anche sul fronte sportivo tutto è fermo: non c’è una rosa che nel frattempo si è dissolta, non c’è un allenatore, non c’è un piano tecnico. La stagione dell'Imperia, anche se formalmente ammessa al campionato di serie D, partirebbe con una rincorsa disperata. Resterebbe viva una ipotesi societaria esterna che potrebbe rappresentare una via d’uscita. In questo contesto, si torna a parlare di una possibile pista societaria alternativa, già accennata nelle scorse settimane. Dopo un primo contatto, nelle prossime ore potrebbe esserci un secondo incontro tra l’attuale proprietà e soggetti potenzialmente interessati a intervenire, mediati da figure già nell’ambiente nerazzurro. Dopo un primo contatto con la proprietà, sarebbe previsto un secondo incontro a breve. I contorni dell’operazione restano riservati, ma si tratterebbe, appunto, di interlocutori esterni già accostati al club in passato.

Anche dal Comune si attende un passaggio chiave: domani mattina è previsto un confronto tra il sindaco Claudio Scajola e un emissario della società. Tuttavia, da ambienti vicini all’Amministrazione, non emergono segnali di un intervento diretto: né sponsorizzazioni, né garanzie economiche in vista da Palazzo civico.