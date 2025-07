Il velista Giovanni Soldini al Priamar per la serata inaugurale di “Clima in Proiezione”

“L’Oceano può fornirci tante risposte e ispirare molte azioni decisive, ma dobbiamo dargli retta”.

Così Giovanni Soldini, celebre e pluripremiato velista italiano, sintetizza l’obiettivo della sua impresa più personale e sentita, il progetto “Around The Blue”: 21 tappe, 7 mari, più di 44000 miglia percorse per un viaggio sulla rotta della sostenibilità, incontrando scienziati, attivisti, comunità colpite dal cambiamento climatico che si abbatte nei mari del mondo.

Soldini ne parlerà in persona il 25 luglio alle ore 21.30 durante la serata inaugurale di “Clima in Proiezione”, il ciclo speciale dedicato ai cambiamenti climatici inserito nella rassegna “Cinema in Fortezza” curata da Nuovofilmstudio, realizzato in collaborazione con Fondazione CIMA e il Comune di Savona. Tra le mura storiche si alterneranno immagini e dialoghi per avvicinare la comunità alle sfide ambientali globali, trasformando la Fortezza in una vera e propria Cittadella dei Cambiamenti Climatici.

Nel dialogo con l’oceanografa Annalisa Bracco e il geofisico Antonello Provenzale, direttore di programma di CIMA, Soldini racconterà come ogni onda e corrente diventino preziosi indicatori dei cambiamenti climatici in atto “Penso che tutte le persone dovrebbero essere sensibili alle tematiche dell’ambiente. Il riscaldamento globale è una realtà da cui la scienza ci mette in guardia ormai da 40 anni, ma nessuno gli ha dato retta, forse è il tempo di cambiare rotta seriamente”.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti e tutte.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

27 luglio, ore 19.30 – Tempo di ritorno. Un dialogo tra scienza e narrativa

Aperitivo con lo scrittore e giornalista Ferdinando Cotugno, autore di Tempo di ritorno. Una storia di clima e di fantasmi, in dialogo con la climatologa Elisa Palazzi e Luca Ferraris, Presidente di Fondazione CIMA. A seguire (ore 21.30), la proiezione del film d’animazione Flow di Gints Zilbalodis.

29 luglio, ore 21.30 – Cosa sono i limiti, ostacoli o risorse?

L’esploratore Alex Bellini racconta la sua doppia esperienza sul ghiacciaio islandese Vatnajökull (2017–2025), insieme al climatologo Edoardo Cremonese e a Luca Ferraris. A conclusione della serata, la proiezione del documentario Beyond.