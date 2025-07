Il Tuna Riviera dei Fiori vince il titolo tricolore di Traina d'Altura, il comune di Albenga celebra i campioni ingauni

Nei giorni 18 e 19 luglio, al largo della costa laziale di Ostia, si è svolto il 12° Campionato Italiano per Società di Traina d’Altura 2025, sotto l’egida della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). Alla prestigiosa competizione ha partecipato con grande successo il TUNA CLUB RIVIERA DEI FIORI di Alassio, che ha trionfato classificando i suoi due team ai primi due posti assoluti della classifica nazionale.

I partecipanti del club ligure sono tutti di origine savonese, tra cui quattro albenganesi: Alfredo Benzi, Fabrizio Matteucci, Alberto Bloise e Massimo Cravino.



I risultati:

1° posto assoluto per il team “CAPPOTTO”, composto da:

Alberto Bloise (capo equipaggio)

Alessandro Raimondo

Valerio Giglio

Gian Luca Giovannelli

Aldo Compagnucci (skipper)

Il team ha totalizzato il massimo punteggio con sei catture e si è aggiudicato anche il Premio Speciale per il maggior numero di catture effettuate.

2° posto assoluto per il team “SCRITERIUS”, composto da:

Alfredo Benzi (capo equipaggio)

Massimo Cravino

Carlo Beltramo

Fabrizio Matteucci

Domenico Rullo (skipper)

In due giornate di intensa competizione, i team del TUNA CLUB RDF di Alassio hanno sbaragliato la concorrenza, totalizzando 5.400 punti, ben distanziati dai 2.400 punti sia del Club Elettrowave di Ostia (2° classificato) che del Club Nautico Pesaro (3° classificato).



Le condizioni di gara

La Traina d’Altura, disciplina di pesca sportiva praticata dalla barca, ha visto gli equipaggi spingersi anche oltre le 15-18 miglia nautiche dal porto di Ostia, approfittando di condizioni meteo-marine favorevoli e in piena sicurezza. Le specie allamate sono state: Tonni Rossi, Tonni Striati, Aguglie Imperiali, Lampughe e Pesci Spada.

Nel pieno rispetto delle normative FIPSAS e della legislazione vigente, tutte le catture sono avvenute in modalità “catch and release”: i pesci, mai toccati con le mani e mantenuti sempre in acqua, sono stati filmati brevemente e poi rilasciati in buone condizioni.



Prossimi appuntamenti

Il TUNA CLUB RIVIERA DEI FIORI di Alassio, presieduto da Alfredo Benzi, è anche detentore del Campionato Italiano di Traina Costiera 2024. Il club sarà presto impegnato nell’organizzazione di due importanti competizioni:

Campionato Provinciale di Traina Costiera, il 27 e 28 settembre 2025

Campionato Italiano di Traina Costiera 2025, dal 9 al 12 ottobre 2025

Entrambi gli eventi si svolgeranno nel tratto di mare tra Albenga e Andora.