Il velista Tosetti fa tappa ad Andora dopo il giro del mondo in solitaria

La Lega Navale di Andora ed il Circolo Nautico di Andora organizzano sabato 2 agosto alle ore 21.30 al porto, presso il Tendone del Circolo Nautico, una conferenza con il navigatore Alessandro Tosetti, da poco rientrato dal Giro del mondo in barca a vela in solitaria.

Alessandro Tosetti, con una lunga esperienza di navigazione alle spalle, nel 2023 ha deciso di partecipare alla GLOBAL SOLO CHALLENGE, il giro del mondo a vela in solitaria.

Tosetti è partito su Aspra, ULDB 65’, a ottobre del 2023 da La Coruña, in Spagna, e a maggio 2025 è rientrato in Liguria, allo Yacht Club Sanremo, di cui è socio onorario, dopo una lunga sosta in Nuova Zelanda. Qui è diventato Ambassador del Royal New Zealand Yacht Squadron, il celebre club custode dell’America’s Cup.

Durante il suo viaggio ha dovuto affrontare tempeste e depressioni, ha subito rotture di varie parti della barca per cui è stato costretto a fermarsi per fare le riparazioni, ha dovuto gestire problemi quotidiani durante la navigazione, facendo sempre tutto da solo. In totale ha percorso 35 mila miglia con la sua barca. Al rientro a Gibilterra la sua barca è stata anche attaccata dalle orche che ne hanno danneggiato il timone.

La sua è un’avventura che poche persone hanno realizzato: ha attraversato i pericolosi Mari del Sud, ha superato i tre grandi capi come il Capo di Buona Speranza in Sud Africa, Capo Leeuwin in Australia ed il mitico Capo Horn nella punta meridionale del Sud America, noto per le sue acque agitate e le forti tempeste. Sono soltanto nove i navigatori italiani (come Ambrogio Fogar, Giovanni Soldini, Simone Bianchetti) che sono riusciti a superare Capo Horn in barca a vela in solitaria, tra cui ora c’è anche Tosetti che è entrato a fare parte della prestigiosa International Association of Cape Horners.

Oggi la sua barca a vela Aspra è ormeggiata a Imperia Porto Maurizio.