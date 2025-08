Andora. nuove panchine illuminate per la pista ciclabile

Utili di giorno, luminose di notte. Sono le tre nuove panche collocate da ieri sera lungo la pista ciclopedonale di Andora.



Le sedute, dal design moderno, sono alimentate a energia solare, offrono un sistema di ricarica per telefonini e dispositivi informatici attivo 24 ore su 24, e risultano particolarmente scenografiche nelle ore serali.



“Si chiamano Elios, si alimentano con energia rinnovabile autonomamente, grazie ad un vetro fotovoltaico, hanno un sistema di raffreddamento e offrono una seduta comoda, quattro porte di ricarica usb, due caricatori wireless e sono anche un sistema di illuminazione a led che si aggiunge a quello tradizionale già presente sulla pista ciclabile – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Le panche fanno parte dei servizi che andremo a implementare. Il numero delle sedute, ad esempio, fra tradizionali in legno e solari arriverà a nove. Ad un mese dalla sua inaugurazione, la pista è percorsa ogni giorno da centinaia di persone: è una vera soddisfazione vedere runners, ciclisti di ogni età e livello, persone che la utilizzano per passeggiare, raggiungere le spiagge o alcune zone di Andora in tutta sicurezza”.



Tra le novità, anche l’accensione dell’illuminazione della cartellonistica installata lungo il percorso, pensata per promuovere Borgo Castello e dare il benvenuto ad Andora al confine con Cervo.



“Auspichiamo che presto la nostra ciclabile possa collegarsi con la provincia di Imperia”- conclude Demichelis.