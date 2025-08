Caterina Banti, tre ori olimpici in quattro anni: ad Andora protagonista di “Porto sotto le stelle” (FOTO e VIDEO)

Una serata di vela, passione e successi olimpici ha illuminato l’approdo turistico di Andora con l’edizione speciale di “Porto sotto le stelle”. Protagonista assoluta, la campionessa olimpica Caterina Banti, medaglia d’oro nella Classe Nacra 17 insieme a Ruggero Tita, ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Insieme a lei, sul palco, Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela, e in collegamento video Ruggero Tita e Marta Maggetti, oro a Parigi (Marsiglia) 2024 nella classe windsurf iQFOiL.

La serata, condotta dal giornalista Fabio Colivicchi (Sailing, Linea Blu), ha reso omaggio ai campioni della vela azzurra e alle loro storie di impegno, talento e determinazione. L’appuntamento, organizzato dall’Ama Andora, dal Comune di Andora e con il sostegno di OPS Group, si inserisce nella tradizione della rassegna che dal 2021 racconta il mare attraverso le imprese di velisti, artisti e navigatori.

“Questa è un’edizione importante, forse l’unica dell’estate – ha dichiarato il sindaco di Andora– un vero salotto del nostro porto, che parla di sport e amore per il mare. Gli ospiti di questa sera avranno sicuramente qualcosa di importante da raccontare”.

Sulla stessa linea Fabrizio De Nicola, presidente di Ama Andora: “Con 8.000 chilometri di coste, è fondamentale avvicinare i giovani al mare attraverso valori come passione, competenza e umiltà. Avere qui Caterina Banti e il presidente Ettorre è un onore: in quattro anni abbiamo conquistato tre medaglie d’oro, tante quante ne aveva vinte l’Italia nei 100 anni precedenti. Il nostro obiettivo è fare dei porti luoghi di accesso al territorio e alla cultura del mare”.

Il presidente Ettorre ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Due anni fa ero già stato qui e avevo apprezzato questa manifestazione. I grandi atleti come Caterina, Ruggero e Marta portano messaggi non solo sportivi ma anche umani. Dietro ogni campione c’è una persona speciale da ascoltare. Questi momenti sono fondamentali per dare vitalità ai territori e avvicinare la gente al mondo del mare”.

Per Caterina Banti, è stata la prima partecipazione in presenza: “Avevo fatto un collegamento anni fa, ma essere qui è speciale. La vela è uno sport meraviglioso, insegna valori importanti come l’inclusione. Ai giovani voglio dire una cosa che a me è stata insegnata e che sembra banale, ma non lo è: credete sempre nei vostri sogni. Un sogno può darvi la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili. E soprattutto, non smettete mai di imparare”.

Assieme a Ruggero Tita nell’ultimo quadriennio, Caterina Banti forma uno degli equipaggi più vincenti. Salita su una barca a vela all’età di 13 anni durante un corso estivo, Caterina si dedica ad altri sport: scherma, equitazione e danza classica, privilegiando lo studio all’attività agonistica e laureandosi in Studi Orientali con 110 e lode. Solo verso i 20 anni, assieme a suo fratello, torna a veleggiare e quando nel 2017 sale in barca con Ruggero non smette più di vincere. In pochi anni collezionano quattro titoli europei e tre mondiali. Il loro apice, però, lo toccano nel 2020 con l'oro olimpico di Tokyo, l'edizione del debutto a cinque cerchi per Banti. Il secondo alloro iridato consecutivo, ottenuto nell'agosto del 2023 in Olanda, spalanca alla coppia le porte di Parigi 2024, ennesimo tassello di una carriera già da incorniciare.

La serata si è inserita nel ciclo di incontri che negli anni ha visto ad Andora nomi illustri della vela come Ruggero Tita, Giancarlo Pedote, i fratelli Sibello, Giorgio Poggi, Mauro Pellaschier, Davide Besana e il direttore d’orchestra navigante Roberto Soldatini.