Atletica Arcobaleno. Da Caorle brillano i riflettori su Marco Zunino: prestazioni da protagonista sugli 800 metri agli Assoluti 2025

Dalla splendida cornice di Caorle, sede dell’edizione 2025 dei Campionati Italiani Assoluti, arrivano segnali più che positivi per Marco Zunino, protagonista assoluto e autore di prestazioni che confermano un’evoluzione atletica costante, forse mai raggiunta finora.

Un percorso iniziato anni fa, con ottimi risultati ai Mondiali Allievi di Calì – un traguardo ormai distante quasi un lustro – e proseguito con una serie di gare di buon livello, una dedizione continua e un’importante transizione dai “suoi” 400 metri agli 800, terreno nuovo e stimolante. Lungo la strada, anche qualche infortunio a rallentare il ritmo degli allenamenti, e un cambio di guida tecnica: dal suo scopritore Franco Romano al nuovo allenatore Giorgio Fazio, oggi affiancato da Mattia Sirello.

Il bilancio della stagione in corso pende decisamente verso il positivo, come dimostra anche il recente argento conquistato ai Campionati Italiani Promesse di Grosseto sugli 800 metri.

E proprio su questa distanza, a Caorle, Marco ha firmato un vero e proprio doppio capolavoro. Nella batteria del sabato ha interpretato una gara coraggiosa, correndo quasi interamente in corsia esterna alla ricerca di spazi limitatissimi, per poi lanciarsi in un rush finale che gli ha garantito la quinta posizione e, soprattutto, l’ultimo crono utile per accedere alla finale: 1’49”09.

In finale, dove si affrontano i migliori specialisti italiani, Zunino dimostra maturità e determinazione. Imposta una gara accorta, rimanendo coperto fino ai 500 metri. Nonostante un leggero ritardo rispetto al gruppo di testa, il suo stile di corsa rimane fluido ed efficace. Ai 600 metri inizia la rimonta: supera un avversario, poi un altro, e sul rettilineo finale tenta l’impresa. Il terzetto di vertice – Tecuceanu, Pernici e Lazzaro – è irraggiungibile, ma Marco conclude al quarto posto, superando nomi di grande rilievo come Barontini e Maniscalco. Un piazzamento che vale oro, per qualità e determinazione.

Nemmeno il tempo di rifiatare, e Marco è di nuovo in pista per la staffetta 4x400 con i compagni dell’Atletica Arcobaleno: Mirko Morando, Samir Benaddi e Gabriele Bargi. La formazione, inserita nella serie meno accreditata e schierata in corsia esterna, parte con un Morando molto generoso nella prima frazione. Samir Benaddi recupera terreno con una buona prova, mentre Gabriele Bargi mantiene il contatto. Quando il testimone arriva nelle mani di Zunino, la squadra è ancora in fondo al gruppo.

Marco si lancia come un vero sprinter, con una progressione impressionante che trascina il quartetto fino al quarto posto nella serie, fermando il cronometro a 3’16”60, tempo penalizzato da due cambi effettuati all’esterno. Il piazzamento finale è l’undicesimo, ma con la sensazione concreta di avere mezzi e potenzialità per puntare più in alto in futuro.

A confermarlo c’è anche la presenza dello junior Federico Vaccari, oggi quinto uomo, pronto a prendersi spazio. E non è l’unico: altri giovani promettenti sotto i 50 secondi stanno scalpitando. Il futuro della staffetta del miglio firmata Arcobaleno è tutto da scrivere, ma le premesse sono più che incoraggianti.