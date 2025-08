Bocce. Il Memorial Chiarlone è della Cairese, superata la Cengese in finale

La Cengese ha organizzato sui propri campi una gara a terne riservata ai giocatori delle categoria CCD e CDD valida per l’assegnazione del memorial Chia­r­lone. L’evento, diretto dall’arbitro Vincenzo Meinero, è stato vinto dai portacolori della società Cairese che ha schierato per l’occasione Mauro De Bon, Claudio Magliano e Michele Milano. I gialloblù in finale hanno superato per 13-4 la compagine locale della Cengese di Luciano Leoncini, Barbara Resio e Claudio Lebiati. Al terzo e quarto posto due squadre della Cengese quella di Bruno Vero, Ivano Bonadei e Gian Luigi Re­vetria e di Davide Molinari, Claudio Giusto e Renzo Suffia.