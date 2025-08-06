Pietra Ligure, racchette protagoniste nel cuore della città con "Tennis in piazza!"

Ieri sera, in piazza Castellino/via Matteotti, terzo appuntamento con la simpatica iniziativa “Tennis in piazza!” promossa e organizzata dall'asd Ro un gruppo di entusiasti e appassionati giovani maestri di tennis milanesi capitanati da Nicolò.

L’appuntamento è al martedì sera, per tutto il mese di agosto, dalle ore 20:30 alle ore 23:00, in piazza Castellino.

“Una idea originale e creativa, che abbiamo volentieri autorizzato, per far scoprire a tutti la bellezza di questo sport. Una opportunità speciale e sicuramente inusuale di fare sport, offerta liberamente a tutti, residenti e turisti, e particolarmente rivolta ai bambini e agli under 18 che possono “provare” in modo assolutamente informale e allegro a fare due palleggi con i maestri e magari avvicinarsi a una nuova passione in modo divertente e senza impegno – commenta il Consigliere delegato allo sport Michela Vignone anche a nome del Sindaco e dell'amministrazione comunale - Un grazie speciale a Niccolò e a tutto il suo team di maestri di tennis per l'entusiasmo, l’energia e la passione che hanno letteralmente “messo in campo” con questa originale iniziativa, esempio perfetto di come lo sport possa animare le piazze e coinvolgere attivamente grandi e piccini. Come amministrazione comunale, siamo contenti di ospitare questa iniziativa che non solo offre un'opportunità di divertimento e socializzazione, ma promuove anche uno stile di vita sano e attivo”, conclude Vignone.