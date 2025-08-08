Torna il Triathlago a Osiglia, domani la 25° edizione

Torna anche quest’anno uno degli eventi simbolo del triathlon in Liguria: sabato 9 agosto, le acque e i sentieri del lago di Osiglia, in provincia di Savona, faranno da scenario alla 25ª edizione della Triathlago, appuntamento nazionale inserito nel circuito bronze della Federazione Italiana Triathlon (FITRI).

Una gara che unisce adrenalina e paesaggi mozzafiato, confermandosi tra le più amate dagli appassionati della multidisciplina. Il format scelto è quello sprint, che prevede:

750 metri di nuoto,

20 chilometri di ciclismo,

5 chilometri di corsa.

Organizzata dal Triathlon Savona, la Triathlago non è solo una sfida per atleti esperti, ma anche un’occasione di valorizzazione del territorio e di promozione dello sport a livello regionale e nazionale. L’evento è infatti parte integrante del programma di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, riconoscimento che sottolinea l’impegno della regione nella diffusione della cultura sportiva.

Per iscrizioni, regolamento e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Triathlon Savona.