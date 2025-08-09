Vela. Sarà il Meeting Zonale di Vado Ligure a chiudere la stagione

Sarà Vado Ligure a chiudere la stagione velica con il Meeting Zonale del 6 settembre, appuntamento organizzato dal Centro Nautico Vadese insieme alla Lega Navale Italiana di Spotorno. Una giornata che riunirà giovani velisti e circoli del Ponente ligure per un ultimo confronto in mare, all’insegna della tecnica, della sportività e dello spirito di squadra.

Prima della tappa conclusiva, il calendario propone un’altra occasione di incontro: il Meeting Provinciale di Ventimiglia, fissato per il 23 agosto e curato dal Circolo Nautico Ventimigliese, che darà continuità al percorso avviato nelle tappe precedenti.

«Con l’auspicio che queste esperienze abbiano alimentato nei ragazzi la passione per la vela e per il mare – afferma la I-Zona FIV – ci attendiamo di rivederli presto in acqua, pronti a proseguire la loro crescita sportiva e umana, guidati dai valori dell’amicizia, della collaborazione e dell’amore per la navigazione».